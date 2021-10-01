Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen kıta turnuvası yarı finalistleri Çin, Japonya, Kore ve FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'ye ev sahipliği yapacak Avustralya, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası için yerlerini garantiledi.

Önümüzdeki yıl 22 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Sidney'de gerçekleştirilecek olan 2022 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak diğer 12 takım da belli oldu.

FIBA Kadınlar AfroBasket finalinde yer alan Nijerya ve Mali, Afrika katılımcıları olurken, FIBA Amerika Kupası’ndan Amerika, Porto Riko, Brezilya ve Kanada ve FIBA Kadınlar EuroBasket’ten ise Sırbistan, Belçika, Belarus, Bosna Hersek ve Rusya elemelerde oynama hakkı kazandı.

Kadınlar Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dörder takımlı dört turnuvanın düzenleneceği elemelerde ilk 3 takım Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak. Kadınlar 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi olarak Avustralya, Dünya Kupası’na direkt katılım hakkı elde ederken, son şampiyon ABD de Tokyo 2020 Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvası’nı kazanarak yerini almıştı. Dolayısıyla bu iki takımdan birinin ilk üçte yer alması durumunda, en iyi diğer iki takım hak kazanacak.

Kadınlar Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası için kura çekimi, ev sahibinin açıklanmasından kısa bir süre sonra (kesin tarih açıklanacak) Kasım ayında yapılacak.











