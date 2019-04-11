FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde heyecan yarın başlıyor.

11 Nisan 2019, Perşembe 10:18
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde heyecan yarın başlıyor.

Macaristan’ın Sopron kentinin ev sahipliği yapacağı kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa’daki en üst düzey organizasyonunda yarın yarı final maçları oynanacak.

Yarı finalde TSİ 18.00’de Çekya’nın USK Prag takımıyla Rusya’nın Dinamo Kursk, TSİ 21.00’de de bir diğer Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile Macaristan’ın Sopron Basket takımı karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda final mücadelesi 14 Nisan Pazar günü yapılacak.

AA

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