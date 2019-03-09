Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe’nin de elenmesiyle organizasyonda bu sezon mücadele eden Türk takımı kalmadı.

Çeyrek finalde Çekya’nın USK Prag takımıyla eşleşen ve ilk maçı 76-54 kaybeden Fenerbahçe, dün de rövanşta 77-65 mağlup olunca seriyi 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Organizasyondaki diğer Türk ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor ise B Grubu’nu 7. sırada tamamlamış ve çeyrek final bileti alamamıştı.

Çeyrek finalde iki maçını da kazanan Rusya’nın UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Macaristan’ın Sopron Basket takımları adını Dörtlü Final’e yazdıran diğer ekipler oldu.

Dörtlü Final’e ev sahipliği yapacak kentin daha sonra belli olacağı organizasyonda, yarı finalde USK Prag-Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg-Sopron Basket maçları 12 Nisan’da oynanacak.

Yarı final maçlarını kazanan ekipler, 14 Nisan’da kupayı kazanmak için parkeye çıkacak.

AA