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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Galatasaray: 71 - Arka Gdynia: 60

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Polonya ekibi Arka Gdynia’yı 71-60 yendi.

20 Ekim 2021, Çarşamba 23:02 Son Güncelleme:
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Galatasaray: 71 - Arka Gdynia: 60

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray , Polonya ekibi Arka Gdynia’yıkonuk etti. Sarı-Kırmızılılar parkeden 71-60 galip ayrıldı.       

Salon: Şehit Mustafa Özel     

Hakemler: Elena Chernova (Rusya), Sonia Teixeira (Portekiz), Diana Lapanovic (Slovenya)     

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 3, Melis Gülcan 7, Steinberga 13, Williams 16, Krajisnik 15, Gizem Başaran Turan 8, Sude Yılmaz, Merve Aydın 5, Dungee 4, Misra Albayrak     

Arka Gdynia: Bertsch 7, Gustafson 26, Kastanek 2, Kunek 16, Lundquist, Bernies 7, Begic 2, Podgorna     

1. Periyot: 28-21     

Devre: 35-37     

3. Periyot: 52-43     

Beş faulle çıkan: 38.25 Krajisnik (Galatasaray)     

İSTANBUL (AA)

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