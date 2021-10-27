Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında İsrail ekibi Neve David Ramla’yı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar rakibine 86-62 yenildi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Anton Kruglav (Rusya)
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Derin Yaya 5, Williams 17, Sventoraite 12, Meltem Topaloğlu 3, Sevgi Tonguç 4, Helin Boybeyi 6, Slocum 15, İlayda Derman
Neve David Ramla: Baron 23, Eliyahu, Shalom, Hannoun 5, Eisner 5, Johnson 18, Nesher, Cannon 35
1. Periyot: 15-25
Devre: 33-51
3. Periyot: 48-73 -
KAYSERİ (AA)