MENÜ

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Bellona Kayseri Basketbol: 62 - Neve David Ramla: 86

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği İsrail ekibi Neve David Ramla’ya 86-62 yenildi.

27 Ekim 2021, Çarşamba 19:48 Son Güncelleme:
- A +
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Bellona Kayseri Basketbol: 62 - Neve David Ramla: 86

Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 3. hafta maçında İsrail ekibi Neve David Ramla’yı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar rakibine 86-62 yenildi.    

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi     Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Anton Kruglav (Rusya)     

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde, Derin Yaya 5, Williams 17, Sventoraite 12, Meltem Topaloğlu 3, Sevgi Tonguç 4, Helin Boybeyi 6, Slocum 15, İlayda Derman     

Neve David Ramla: Baron 23, Eliyahu, Shalom, Hannoun 5, Eisner 5, Johnson 18, Nesher, Cannon 35     

1. Periyot: 15-25    

Devre: 33-51     

3. Periyot: 48-73      -

KAYSERİ (AA)


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...