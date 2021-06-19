İspanya ve Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci maçlar sona erdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu’nda ikinci maçını da kaybetti. Milliler, Bosna Hersek’e 64-54 yenildi.
Turnuvada ikinci gün maçlarının sonuçları ve puan durumu şöyle:
A Grubu (İspanya):
Slovakya-Belarus: 58-54
İspanya-İsveç: 76-55
B Grubu (İspanya):
Yunanistan-Sırbistan: 51-85
İtalya-Karadağ: 77-61
C Grubu: (Fransa)
Türkiye-Bosna Hersek: 54-64
Belçika-Slovenya: 94-67
D Grubu: (Fransa)
Hırvatistan-Rusya: 62-73
Çekya-Fransa: 51-71
AA