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FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. maçlar sona erdi

İspanya ve Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci maçlar sona erdi.

19 Haziran 2021, Cumartesi 00:00 Son Güncelleme:
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FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. maçlar sona erdi

İspanya ve Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci maçlar sona erdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu’nda ikinci maçını da kaybetti. Milliler, Bosna Hersek’e 64-54 yenildi.

Turnuvada ikinci gün maçlarının sonuçları ve puan durumu şöyle:

A Grubu (İspanya):

Slovakya-Belarus: 58-54

İspanya-İsveç: 76-55

B Grubu (İspanya):

Yunanistan-Sırbistan: 51-85

İtalya-Karadağ: 77-61

C Grubu: (Fransa)

Türkiye-Bosna Hersek: 54-64

Belçika-Slovenya: 94-67

D Grubu: (Fransa)

Hırvatistan-Rusya: 62-73

Çekya-Fransa: 51-71

AA

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