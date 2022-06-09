Paris 2024’te basketbol için orijinal plan Paris’te bir arena kullanmaktı, ancak oradaki salondan, Fransa'dan NBA oyuncularının tavanın basketbol için çok düşük olduğunu belirten tepkileri üzerine mart ayında vazgeçilmişti.

Yaz Olimpiyatları Uluslararası Federasyonları Birliği’nin (ASOIF) Lozan’daki genel kurul toplantısında konuşan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, “Şu ana kadar 3 salon değişikliğiyle karşı karşıya kaldık ve şu anda da dördüncü üzerinde konuşuyoruz. Bizim sporcularımızın mevcut durumda görünen çözümle karşı karşıya kalmasını istemeyiz. Bu konudan endişe duyuyoruz. Belçika sınırına yakın kuzeydoğuda bulunan Lille'de oynamak, oyuncuların Paris'teki Sporcular Köyü'nde kalamamaları veya birkaç saatlik ulaşım süreleriyle karşı karşıya kalması demek. Sporcularımızın, Olimpik Köy’de kalarak, açılış-kapanış seremonilerine katılarak olimpiyat hissini yaşamaları gerektiğini düşünüyoruz. Yazın en sıcak günlerinde stadyumun şartlarından, bunun dışında sporcuların dinlenebilmesi ve yemekleriyle ilgilenebileceğimiz koşullarda güvenli bir oyun alanı garanti edilip edilemeyeceğinden emin değiliz. Daha büyük bir stadyumda oynamaktan mutluluk duyarız, organizatörlerin daha fazla bilet satmasına yardımcı olmak isteriz. Ancak oyuncularımız için, önceki tüm olimpiyatlarda olduğu gibi, bazı temel koşullara saygı gösterilmesini bekliyoruz.” dedi.

Lille’deki stadyum onaylanırsa, erkekler ve kadınlar basketbol turnuvası ağustos ayındaki finallere kadar Paris'e gelmeyecek. NBA ve WNBA yıldızlarının varlığı ve basketbolun Fransa'daki popülaritesi nedeniyle, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda basketbolun en çok ilgi gören sporlar arasında olması bekleniyor.

Zagklis’in açıklamalarından ASOIF, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin yakında ihtiyaç duyulan bir çözüme aracılık edebileceğini öne sürdü. ASOIF Başkanı Francesco Ricci Bitti, Paris organizatörlerinin kendilerini birkaç yıl öncesine göre farklı bir ekonomik bağlamda bulduklarını, ancak FIBA'nın duruşunun anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Andreas Zagklis’in konuşmasından sonra söz alan Paris Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet ise, “Andreas’ın dediklerine katılıyorum ve başından beri gösterdikleri destek için FIBA’ya teşekkür ediyorum. Tüm dünyada gerçekleşen bir sürü farklı krizle uğraşırken kolay bir durumda değildik. Söz verdiğimiz şeyleri yerine getirmek için uğraşıyoruz. Basketbolun Fransa’da çok popüler ve önemli bir spor olduğunu söylemek isterim. Bu popülerliğe uygun şekilde elimizden geldiğince ve bütçe sınırlarımız dahilinde çözümler bulmalıyız.” şeklinde konuştu.