FIBA Genel Sekreteri Zagklis’ten FIFA’ya Destek

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ne alternatif olabilecek bir lig oluşturmayı planlandıklarına ve en iyi kulüplerle, küme düşme ve yükselmenin olmadığı ayrı bir lig oluşturmayı planladıkları iddia ediliyordu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve 6 kıta konfederasyonu ise bir ortak bildiri yayımlayarak, oluşturulacağı iddia edilen "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduklarını açıklamıştı. Bildiri, FIFA'nın yanı sıra Avrupa Futbol Konfederasyonları Birliği (UEFA), Asya Futbol Konferasyonu (AFC), Afrika Futbol Konferasyonu (CAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konferasyonu (CONCACAF), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) tarafından imzalanmıştı.

FIBA Genel Sekreteri Anderas Zagklis de Avrupa Birliği Komiseri Mariya Gabriel ile Avrupa Spor Modeli üzerine çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Avrupa Komisyonu ile FIBA arasındaki yeni sinerji alanları keşfedilirken; Zagklis, FIBA ve ona bağlı ulusal federasyonların Avrupa Spor Modeli'ni savunduğunu ve bu konuda Avrupa Birliği organlarıyla daha da yakın çalışılacağını vurguladı. İkili ayrıca, Avrupa Spor Modeli'nde basketbolun rolü hakkında konuştu ve sporun Avrupa mirasının benzersiz bir parçası olduğu, özerkliği, açıklığı ve dayanışmayı teşvik ettiğini belirtti.

FIFA ve 6 kıta konfederasyonu tarafından imzalanan ortak bildiride, bazı Avrupa kulüplerinin kapalı bir Avrupa Süper Ligi oluşturacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak "böyle bir turnuvanın FIFA veya ilgili konfederasyonlar tarafından tanınmayacağına" vurgu yapılırken, "Bu tür bir turnuvaya dahil olan herhangi bir kulüp veya oyuncunun, FIFA veya ilgili konfederasyonu tarafından düzenlenen herhangi bir müsabakaya katılmasına izin verilmez" açıklaması yapılmıştı.

FIFA ve diğer konfederasyonların tüzüğüne göre, bütün müsabakaların ilgili kurum tarafından, ilgili düzeyde düzenlenmesi ve tanınması gerektiği belirtilerek, FIFA'nın dünya genelinde, konfederasyonların ise kıta genelinde turnuvalar düzenleyebileceği hatırlatıldı. Bu çerçevede, konfederasyonların FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı, dünya çapındaki tek müsabaka olarak kabul ederken, FIFA'nın da konfederasyonlar tarafından kıta çapında düzenlenen şampiyonaları tanıdığının altı çizildi.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu da UEFA’nın yanında yer alarak, kapalı bir “süper lig” kurulmasının engellenmesini destekledi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas konuyla ilgili olarak, “Avrupa futbolunun evrensel ve çeşitli doğasını çarpıtacak bir azınlığa yer yok. Avrupa yaşam tarzı, Avrupa futbolunun zenginler ve güçlüler için ayrılmasıyla uyumlu değildir. Kulüp ve ulusal turnuvalar arasında bir dengeye dayanan ve sporun açık ve ayrımcı olmayan bir şekilde geliştirilmesini amaçlayan Avrupa spor modelimizi korumalıyız” dedi.

Avrupa Süper Ligi planı Avrupa Parlamentosu tarafından da eleştiri aldı. Parlamento Spor Grubu’nun Eş Başkanı ve eski bir profesyonel futbolcu olan Tomasz Frankowski, “Avrupa futbolundaki elit kulüplerden oluşan kapalı bir süper lig hakkındaki spekülasyonu çok endişe verici buluyorum. UEFA'nın buna karşı güçlü konumunu memnuniyetle karşılıyorum ve destekliyorum. Spor, sadece elit bir grup değil, herkes için bir haktır. Avrupa spor modelini korumalı ve teşvik etmeliyiz” açıklamasını yaptı.