FIBA EuroBasket 2022’nin saha içi ve dışındaki başarısı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022, Avrupa'nın en büyük etkinliğinin geri dönüşünde hem sahada hem de saha dışında eşi görülmemiş düzeyde başarılara ulaştı.

1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında beş farklı arenada oynanan 76 maçta, 651 binin üzerinde kişi turnuvayı yerinden takip etti. Köln’de düzenlenen grup aşamasına ise maç başına ortalama 15 bin 768 seyirci ile toplamda 236 bin 515 kişinin katılımıyla rekor kırıldı.

Sahadaki heyecan FIBA’nın dijital platformlarına da yansıdı. Turnuva boyunca sosyal medyada 4,2 milyar gösterime ulaşılırken, FIBA EuroBasket 2022 genelinde 971 milyon video görüntülenmesi ve 140 milyon etkileşime ulaşıldı.

Turnuva süresince resmi internet sitesi toplam 21 buçuk milyon sayfa görüntülemesi alırken, toplam bin 256 akredite medya ile etkinliği takip etti.

EuroBasket 2022'nin canlı yayınları, FIBA'nın yayın ortakları aracılığıyla Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında milyonlarca kişi tarafından izlendi. Turnuvanın tüm belirleyici maçları (yarı finaller, üçüncülük maçı ve final) turnuvada bu aşamaya ulaşan dört ülkenin tümünde ücretsiz kanallarda yayımlandı.

İspanya'nın finalde Fransa ile karşılaştığı maç, Telecinco'da 3.75 milyon kişi tarafından izlenerek FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 finalinden bu yana İspanya'da en çok izlenen basketbol maçı oldu.

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, “FIBA EuroBasket 2022'nin sona ermesiyle birlikte, bu turnuvanın birçok farklı açıdan en iyisi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 2022 versiyonu, kendi milli takımlarının davetlerine cevap vererek gelen bugüne kadarki en güçlü Avrupa yıldızları ile kitaplara en güçlü EuroBasket olarak geçecek. Basketbolseverlerin dijital platformlardaki muhteşem katılımı ve etkinliğin TV'deki popülaritesi, etkinliğin Avrupa'da ve ötesinde sürekli büyüdüğünü doğruluyor.” dedi.

FIBA EuroBasket 2025, Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek.