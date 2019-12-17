FIBA EuroBasket 2021’in logosu tanıtıldı

Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu olan FIBA EuroBasket 2021’in logosu belli oldu ve tanıtımı yapıldı. FIBA EuroBasket 2021; Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya’nın ortaklaşa ev sahipliğinde gerçekleşecek. Londra merkezli ajans TwelfthMan tarafından tasarlanan logo, Avrupa kıtası ve ötesindeki taraftarları birbirine bağlayacak heyecan ve beklentiden ilham alıyor. Logoda görünen çeşitli dijital unsurlar, FIBA EuroBasket 2021'i çevreleyen enerjiyi sembolize ederken, ünlü Nikolai Semashko kupasının şeklini oluşturmak için bir araya getirildi.

FIBA EuroBasket 2021, 2-19 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olup, tarihteki 41’inci ve dört ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşecek üçüncü EuroBasket olacak.

Türkiye A Erkek Milli Takımı’nın da mücadele edeceği FIBA Erkekler EuroBasket 2021 Elemeleri’ne ise ev sahibi Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya ile birlikte 32 takım katılacak. Milliler elemelerde; Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu’nda mücadele edecek.

Millilerin eleme pencerelerindeki maç programı şu şekilde;

Birinci Pencere

21 Şubat 2020 Türkiye – Hollanda

24 Şubat 2020 İsveç – Türkiye

İkinci Pencere

26 Kasım 2020 Hırvatistan – Türkiye

29 Kasım 2020 Hollanda – Türkiye

Üçüncü Pencere

19 Şubat 2021 Türkiye – İsveç

22 Şubat 2021 Türkiye – Hırvatistan

Eleme pencerelerinin ardından, ev sahibi takımların bulunduğu gruplar dışında, grubunu ilk 3 sırada tamamlayan takımlar FIBA EuroBasket 2021’e katılma hakkı elde edecek. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ev sahibi ülke ile en iyi sıradaki iki takım FIBA EuroBasket 2021’e katılacak.



