Bir zamanlar profesyonel bir fotoğrafçı olan merhum Eudora Welty “İyi bir enstantane fotoğraf, o anın kaçıp gitmemesini sağlar” demişti.

Gerçekten de basketbolun yıllar boyunca geçirdiği harika anların çoğu hala izlenebilir veya yeniden yaşanabilir, çünkü fotoğrafçılar onları bir mercekle yakalamıştır.

Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) hem saha içinde hem de saha dışında büyük ve küçük anları yakalamaya büyük önem vermesi nedeniyle, uluslararası basketbolun harika fotoğrafları var. Tüm FIBA etkinliklerinde ve Olimpiyat Oyunları’nda fotoğrafçılar bulunuyor.

FIBA, yetenekli kadın fotoğrafçıların basketbol dünyasında becerilerini geliştirmeleri için heyecan verici bir fırsat sunuyor.

FIBA'nın 2019-2023 dönemi için stratejik bir önceliği olan Basketbolda Kadınlar’ın amaçlarından biri sporun tüm seviyelerinde kadınların rolünü artırmak ve bu FIBA'nın Kadınlar Fotoğraf Programı yardımıyla genç yetenekli kadın fotoğrafçılardan oluşan bir havuz oluşturmayı ve geliştirmeyi de içermektedir.

Özellikle basketbol için etkinlik fotoğrafçılığına ilişkin bu eğitim amaçlı fotoğraf programı, iki deneyimli FIBA fotoğrafçısı, Milad Payami ve Sonia Canada ile alanında deneyimli fotoğrafçı ve film yapımcısı Riccardo Romani'nin de aralarında bulunduğu diğer uzman danışmanlar tarafından yürütülecektir.

Programın amacı bir grup kadın fotoğrafçıya eğitim ve öğretim sağlayarak, onların profesyonel basketbol fotoğrafçısı olmalarına ve nihayetinde resmi bir FIBA fotoğrafçısı olmalarına yardımcı olmaktır.

Program kapsamında mart ve haziran ayları arasında dört çevrimiçi atölye çalışması olacak. Program sonunda katılımcı fotoğrafçılardan biri Avustralya'nın Sidney kentinde, 22 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında yapılacak FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'de çalışmak üzere seçilecek.

Programa başvurmak için, başvuru sahiplerinin fotoğrafçılık alanında iki ila beş yıl arasında deneyime, basketbol tutkusuna ve becerilerini geliştirme arzusuna sahip olmaları istenmektedir. Adayların 20 Şubat 2022 tarihine kadar communications@fiba.basketball adresine adlarını, ikamet ettikleri ülkeyi, fotoğraf çekme düzeylerini ve özgeçmişlerini göndermeleri gerekmektedir.

Program hakkında detaylı bilgi için:

https://www.fiba.basketball/fiba-womens-photography-program