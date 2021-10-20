FIBA .basketball Alan Adını Halka Açtı

FIBA ve Roar.Basketball LLC, GoDaddy Registry ile güçlerini birleştirdi ve .basketball alanını daha da büyütmek için yeni bir ortaklığa başladı. GoDaddy Registry, alan adları alanında dünyanın en tanınmış markalarından biri olmakla birlikte bu ortaklık, dünya çapındaki tüm basketbol paydaşlarının dijital kimliğini geliştirecek spor yönetimi, spor pazarlaması ve dijital inovasyon alanlarında dünya lideri uzmanlığı bir araya getiriyor.

Artık dünya çapındaki basketbol topluluğu, bir .basketball alan adına sahip olarak çevrimiçi ortak bir başlık altında birleşmek için eşsiz bir fırsata sahip. Bölgesel bir dernek, lig, kulüp, oyuncu, koç, menajer veya hakem olsun, bir .basketball alan adı basketbol dünyasında güçlü ve özgün bir marka oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Roar.Basketball LLC ile birlikte çalışan FIBA, dört yıl önce yeni .basketball Üst Düzey Etki Alanı'nı (TLD) benimseyerek FIBA.com'dan FIBA.basketball'a geçti. Bu, özellikle marka ve dijital pazarlama açısından yenilikçi ve çok başarılı bir hamleydi.

Son üç yılda FIBA, ulusal federasyonlara öncelik vererek basketbol ailesine .basketball alanına özel erişim sağlamak için çalıştı. Birçok basketbol organizasyonu isimlerini güvence altına aldı ve şimdi iyileştirilmiş arama sonuçları ile trafik, küresel hizalama ve daha net alan adlarının avantajlarından yararlanıyor.

Kalabalık internet karmaşasını ortadan kaldıran ve alan adlarıyla netlik sağlayan federasyonlar arasında Arjantin (cabb.com.ar'dan argentina.basketball'a), Avustralya (boomers.com.au'dan australia.basketball'a), Çekya (cbf.cz'den cz.basketball'a) ve Mısır (ebbfed.com'dan egypt.basketball'a) sadece birkaçı.