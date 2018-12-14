Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Horacio Muratore FIBA’nın resmi internet sitesine 2018 yılını değerlendiren ve 2019 yılında planlananlardan bahsettiği açıklamalarda bulundu. Başkan Muratore, FIBA 2019 Erkekler Basketbol Dünya Kupası için oynanan yeni sistem için ilk aşamada 30 milyon euronun üzerinde yatırım yaptıklarını ve yeni sistemden çok memnun olduklarını dile getirerek, Euroleague’in FIBA ile birlikte çalışmayı reddetmesinden, yeni göreve gelen Genel Sekreter Andreas Zagklis’e kadar birçok konuda görüşlerini dile getirdi.

Yeni Sistem Başarılı Oldu ve Olmaya da Devam Edecek

FIBA Erkekler Milli Takım Yeni Eleme Sistemi, Basketbol Dünya Kupası 2019 Elemeleri’nin başlangıcı ile Kasım 2017'de start aldı. Artık bir yıldan uzun bir süreyi geride bıraktık ve altı pencerenin beşi tamamlandı. Bu zamana kadar bu sistemin ne kadar başarılı olduğunu ve beklentilerin nasıl karşılandığını kapsamlı bir şekilde ölçtük ve gözlemledik. Bu sistemden önce, yıl boyunca milli takım aktivitesine sahip olmayan tek takım sporu basketboldu. Hemen hemen tüm başarılı takım sporları bir şekilde bunu yapıyor. Futbol, voleybol, hentbol, buz hokeyi... hepsinde bu sistem var. Oyuncular sene içerisinde tüm dünyada seyahat ediyor.

Oynanan müsabakalar esnasında dolu salonlar gördüğümüzde ve tüm dünyada oynanan eleme maçlarındaki sevinçlere (taraftarların, takımların, oyuncuların) tanıklık ettiğimizde ya da mevcut-emekli oyuncuların kendi sahalarında, seyircileri önünde maç yapmaları hakkındaki yorumlarını dinlediğimizde yapmak istediğimiz şeyi başardığımızı anlıyoruz. Yaptıkları iş için dünya çapındaki tüm ulusal federasyonlara teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten muhteşem. Modelimiz başarılı oldu ve olmaya devam edecek.

FIBA Erkekler Milli Takım Yeni Sistemi ve Takvimi için 30 Milyon Euronun Üzerinde Yatırım Yapıyoruz

FIBA, Erkekler Milli Takım Yeni Sistemi ve Takvimi'nin ilk döngüsünde (2017-2021), sistemin mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak için 30 milyon euronun üzerinde bir mali taahhütte bulunuyor. En önemlisi de, bu yatırım televizyon yayınları üretimi de dahil olmak üzere, operasyonların ana maliyetlerini ve ayrıca yetkililer ile hakemlerin maliyetlerini de kapsıyor. Ayrıca, katılan tüm oyunculara sigorta yapıyoruz.

Euroleague ile Çalışmayı Denedik Ama En Başından Hayır Dediler

Yeni sistemden çok memnunuz. Euroleague ile yaşadığımız sorun olmasaydı daha memnun olurduk. Bu durum bizi gerçekten şaşırttı. Birlikte çalışmayı denedik ve onlar işin en başından hayır dediler. Biz kimseden uzaklaşmak değil, birlikte bir şeyler yapmak istedik. Futbol takımlarının milli takımlarına katılmalarına izin veren Avrupa'nın bazı en büyük kulüplerinin basketbolda neden aynı şeyi yapmadıklarını anlayamıyorum. Bunlar aynı kulüpler. Amacımız, ulusal federasyonlardan başlayarak, ülkelerde basketbolu geliştirmek için her yapıya yardım etmek. Ülkelerin kendi ulusal liglerini güçlendirmek için kulüp turnuvaları gerekir. Güçlü ulusal federasyonlar isterken, aynı zamanda çok güçlü kulüp müsabakalarına da ihtiyacımız var.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nın Şimdiden En İyi Dünya Kupası Olacağından Umutluyuz

Çin'de gerçekleşecek FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası en büyük projemiz ve daha şimdiden en iyi Dünya Kupası olacağından çok umutluyuz. Katılımcı ülke sayısını 24'ten 32'ye çıkardık. Bu, basketbola dünya çapında daha fazla görünürlük sağlayacaktır.

Dünya Kupasının kendisini, olağanüstü iki yıllık bir birikim-hazırlanma döneminin zirve noktası olarak görülmesi açısından da önemli. Bu süre zarfında, dünya çapında 80 ülkede gerçekleşen eleme maçları sayesinde bu organizasyon hakkında konuşuldu ve kutlamalar yapıldı. Buna Kobe Bryant ve Yao Ming gibi evrensel isimleri turnuvanın tanıtım elçileri yaptığımız gerçeğini de ekledik ve bu gerçekten de daha önce sahip olduğumuz hiçbir şeye benzemiyor.

Ulusal Federasyonların Gelişmesi İçin Çalışıyoruz

Başkan olarak seçildiğim 2014 yılında Sevilla’da düzenlenen kongrede, beni başkan seçen üyelerle birlikte stratejik bir karar alarak üye olan ulusal federasyonların gelişmesi için çalışma kararı alınmıştı. Bu zamana kadar 181 federasyonu ziyaret ettik. Dört yıllık bir program yapmak istiyoruz. Burada prensip, yerel eğitmenleri eğiten eğitmenlere sahip olmak ve böylece büyük bir dalgalanma etkisi yaratmaktadır. Mali ve kurumsal yönlere bakıldığında, bu büyük bir yatırımdır. Çok daha fazlasını yapmak istiyoruz ama bu başlangıç noktası olmalı.

Aynı zamanda federasyonların desteğine ihtiyacımız var. Bu, sadece bizim oralara giderek yapabileceğimiz bir durum değil, federasyonların da işe koyulmasına gereksinim duyuyoruz. FIBA'nın çabalarına, her federasyonun kendi ülkesindeki Olimpiyat komiteleri ve spor bakanlıklarının eşlik etmesi gerektiğini görmeleri için onları cesaretlendiriyoruz.

Yeni Genel Sekreterimiz Andreas Zagklis, Basketbolun Evrensel Ailesi Tarafından Onaylandı

Andreas Zagklis, FIBA'nın dördüncü Genel Sekreteri olmak için doğru kişi. Bu inancımı konuştuğum birçok insan da doğruladı. Ayrıca kendisi Uluslararası Federasyonlar ve Olimpiyat Ailesi dünyasına çok aşina ve o çevrelerde çok saygı duyulan bir kişi. Onun atanması, Merkez Kurulu ve İcra Komitesi’nin kendisini oy birliğiyle görevlendirmesiyle de desteklendi. Merkez Yönetim Kurulu basketbol dünyasını temsil etmekte ve böylece Anderas da küresel basketbol ailesi tarafından onaylanmış oldu.

Andreas Zagklis 11 yıldır FIBA için çalışıyordu ve daha birçok niteliği arasında, herhangi bir durumu analiz etme ve uğraşma yeteneklerine sahip. O da gerçek bir basketbol adamı ve çoğumuz gibi bu yolculuğa bir oyuncu olarak başladı. Çocukluğundan beri basketbolu biliyor. FIBA'da olmak için kişilerin tutkulu olması lazım. Andreas kesinlikle bizim sporumuza olan tutkuya sahip. Kendine özgü bir tarza sahip olacak ve ben onun basketbol topluluğunu birleştireceğine inanıyorum. 213 ulusal federasyonumuz var ve hepimiz farklıyız ama bir tane basketbol topluluğuyuz ve o da bizi yönlendirecek doğru kişi.