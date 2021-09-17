FIBA Başkanı Hamane Niang görevine geri döndü

Mali Basketbol Federasyonu (FMBB) içinde çıkan çeşitli cinsel taciz iddialarının 10 Haziran’da Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) ulaşmasının ardından, bağımsız Dürüstlük Görevlisi Profesör Richard McLaren tarafından hazırlanan rapor FIBA'ya iletildi.

FIBA, bağımsız raporun, FIBA Başkanı Hamane Niang'ın Mali Basketbol Federasyonu'ndaki cinsel istismarları bildiği veya bilmesi gerektiği iddialarını destekleyen herhangi bir kanıt sağlamadığını doğrularken, Başkan Niang görevine geri döndü. FIBA Başkanı Hamane Niang, Mali Basketbol Federasyonu'nda özellikle 1999'dan 2007'ye kadar görev yaptığı dönemde yaşanan cinsel istismarları bildiği veya bilmesi gerektiği iddiaları üzerine bu iddiaları şiddetle reddederek, soruşturma yürütülürken geçici olarak çekilme kararı almış ve soruşturmaya destek olmak adına tam iş birliği teklif etmişti.

Bu sonucun ardından FIBA Başkanı şu açıklamayı yaptı: “Bu soruşturma büyük önem taşıyor ve mağdurlara kişisel ve koşulsuz desteğimi iletmek istiyorum. Bu suçlar FIBA tarafından bağımsız prosedürlerle usulüne uygun olarak kovuşturulmalıdır. Dürüstlük Görevlisi suçsuzluğumu onayladı, şimdi FIBA'daki resmi görevlerime devam edeceğim.”

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Antrenörler Amadou Bamba ve Oumar Sissoko ve yetkili Hario Maiga’nın 14 Haziran'da ve FMBB Başkanı Harouna Maiga'nın görevlerinin 23 Temmuz'da askıya alınmasına ek olarak, belgeyi dikkatlice inceleyen ve Dürüstlük Görevlisi'nin tavsiyesini alan FIBA, daha önce tüm FIBA faaliyetlerinden uzaklaştırma kararı aldığı diğer üç FMBB üyesine (Antrenör Fanta Diallou, Genel Sekreter Seydou Maiga ve Başkan Yardımcısı Amadou Traore) karşı da ek uzaklaştırma verecek. Diğer kararlar, yetkili FIBA organları tarafından zamanı gelince alınacak.

Haziran ayından bu yana FIBA, Mali'den 19 ve 16 yaş altı kadın takımlarının oyuncuları için derhal bir güvenlik ve koruma hizmeti kurmak amacıyla, bu iddiaları aldıktan sonra çok sayıda adım attı. 19 ve 16 yaş altı kadın oyuncuların durumuna acil müdahale olarak son üç ayda gerçekleştirilen faaliyetlerin bir listesi şu şekilde:

• Mali'de insan hakları savunuculuğuna gerçek katılımlarıyla tanınan yerel bir ortağın işe alınması.

• Güvenlik olaylarını raporlamak için prosedürlerin geliştirilmesi.

• Bir vaka yöneticisinin işe alınması, bir psikolog ve bir hukuk firmasının atanması da dahil olmak üzere, kurtulan kişilerin ve oyuncuların korunması için profesyonel paydaşlarla koordinasyon sağlanması.

• 19 ve 16 yaş altı kadın takımlarından 29 oyuncu için eğitim kampı sırasında psiko sosyal aktiviteler ve eğitici tartışma grupları organizasyonunun sağlanması.

• 19 ve 16 yaş altı kadın takım oyuncularının Macaristan'a (FIBA U19 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2021) ve Mısır'a (FIBA U16 Kadınlar Afrika Şampiyonası) yaptıkları gezilerde eşlik ve destek.

• İstismardan kurtulanlar için koruma hizmetleri ve desteğin oluşturulması.

Ayrıca genç ve kıdemli kadın oyuncularla ilgili olarak, önümüzdeki aylarda Mali'de aşağıdaki önlemler uygulanacak:

• Kurtulanların düzenli takip ile korunmasının sürdürülmesi.

• Spor dünyasında çocukların ve genç sporcuların korunması ve muhafazası konusunda memurların, gönüllülerin (koçlar, doktorlar, FMBB süpervizörleri) eğitimi.

• Oyuncuların korunmasını ve emniyetini sağlamayı amaçlayan bir koruma prosedürünün oluşturulması ve bunun içinde bir eylem planının geliştirilmesi için FMBB'ye destek.

• 19 ve 16 yaş altı kadın oyuncular için yürürlükte olan koruma prosedürlerini güçlendirmeye ve bunu Mali milli takımlarının ötesindeki basketbol oyuncularına genişletmeye yönelik tavsiyeler yoluyla korumayla ilgili önleme ve farkındalık artırma faaliyetlerinin düzenlenmesi.

• Sporda korunma konusunda farkındalığı artırmak ve spor aktivitelerinde çocukların korunmasına ilişkin konularda sistematik savunuculuk yapmak için sporcuları, Malili yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarını ve kilit kişileri bir araya getiren ulusal bir çalıştayın düzenlenmesi.

FIBA, her türlü taciz ve istismara karşı sıfır toleransa sahip olmaya devam ettiğini yinelemekle beraber, bu tür davranışların mağdurlarına en içten şefkat dileklerini sunmaktadır.

Buna ek olarak, FIBA, Oyuncular Komisyonu ve ortaklarıyla birlikte, oyuncuları basketbolda istismara karşı eğitmeyi ve korumayı amaçlayan küresel bir oyuncuları koruma girişimi başlatacak. Girişim, Kasım 2021'de Merkez Kurulu'nun onayına sunulacak.

O zamana kadar FIBA bu konuda başka bir yorum yapmayacak.