Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime 2 hafta kala 3 takım son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Toplam 4 grupta 16 ekibin yoluna devam ettiği organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi’nden gelecek 8 takımla eşleşecek.

Grup maçlarının bitimine 2 hafta kala I Grubu’nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu’nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari bir üst tura yükselme hakkını şimdiden kazandı.

Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ise I Grubu’ndaki dördüncü maçında sahasında Macaristan ekibi Szolnoki Olaj’ı 102-95 mağlup etti. Grupta 3. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.

- Sonuçlar ve puan durumu

Gruplarda dördüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 29-30 Ocak’ta oynanacak beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

- I Grubu:

Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj (Macaristan): 102-95

Z Mobile Priştine (Kosova)-s.Oliver (Almanya): 78-91

Szolnoki Olaj-Z Mobile Priştine

s.Oliver-Pınar Karşıyaka

- J Grubu:

Alba Fehervar (Macaristan)-Balkan (Bulgaristan): 65-64

Ironi Ness Ziona (İsrail)-Lukoil Levski (Bulgaristan): 109-96

Balkan-Ironi Ness Ziona

Lukoil Levski-Alba Fehervar

- K Grubu:

Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pallacanestro (İtalya): 59-74

Dinamo Sassari (İtalya)-Donar (Hollanda): 97-74

Donar-Petrolina AEK

Pallacanestro Varese-Dinamo Sassari

- L Grubu:

Kataja Basket (Finlandiya)-Avtodor (Rusya): 88-80

ZZ Leiden (Hollanda)-Bakken Bears (Danimarka): 89-85

Avtodor Saratov-ZZ Leiden

Bakken Bears-Kataja Basket

AA