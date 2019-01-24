Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime 2 hafta kala 3 takım son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Toplam 4 grupta 16 ekibin yoluna devam ettiği organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi’nden gelecek 8 takımla eşleşecek.
Grup maçlarının bitimine 2 hafta kala I Grubu’nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu’nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari bir üst tura yükselme hakkını şimdiden kazandı.
Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ise I Grubu’ndaki dördüncü maçında sahasında Macaristan ekibi Szolnoki Olaj’ı 102-95 mağlup etti. Grupta 3. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.
- Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda dördüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 29-30 Ocak’ta oynanacak beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
- I Grubu:
Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj (Macaristan): 102-95
Z Mobile Priştine (Kosova)-s.Oliver (Almanya): 78-91
Szolnoki Olaj-Z Mobile Priştine
s.Oliver-Pınar Karşıyaka
- J Grubu:
Alba Fehervar (Macaristan)-Balkan (Bulgaristan): 65-64
Ironi Ness Ziona (İsrail)-Lukoil Levski (Bulgaristan): 109-96
Balkan-Ironi Ness Ziona
Lukoil Levski-Alba Fehervar
- K Grubu:
Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pallacanestro (İtalya): 59-74
Dinamo Sassari (İtalya)-Donar (Hollanda): 97-74
Donar-Petrolina AEK
Pallacanestro Varese-Dinamo Sassari
- L Grubu:
Kataja Basket (Finlandiya)-Avtodor (Rusya): 88-80
ZZ Leiden (Hollanda)-Bakken Bears (Danimarka): 89-85
Avtodor Saratov-ZZ Leiden
Bakken Bears-Kataja Basket
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