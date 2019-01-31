Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime bir hafta kala 3 takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Toplam 4 grupta 16 ekibin bulunduğu organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi’nden gelecek 8 takımla eşleşecek.
Geçen hafta I Grubu’nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu’nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari’nin bir üst tura yükselme hakkını kazandığı organizasyonda 5. hafta maçlarının ardından I Grubu’nda Pınar Karşıyaka, L Grubu’nda Rus temsilcisi Avtodor ile Danimarka’dan Bakken Bears son 16 turuna kaldı.
Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, I Grubu’ndaki beşinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi s.Oliver’a 104-91 yenilmesine rağmen son maçlar öncesinde ikinci sırada yer almayı garantilediği için adını son 16 turuna yazdırdı.
- Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda beşinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 5-6 Şubat’ta oynanacak altıncı ve son hafta maçlarının programı şöyle:
- I Grubu
Szolnoki Olaj (Macaristan)-Z Mobile Priştine (Kosova): 89-76
s.Oliver (Almanya)-Pınar Karşıyaka: 104-91
Szolnoki Olaj-S.Oliver
Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka
- J Grubu
Balkan (Bulgaristan)-Ironi Ness Ziona (İsrail): 102-90
Lukoil Levski (Bulgaristan)-Alba Fehervar (Macaristan): 84-80
Lukoil Levski-Balkan:
Alba Fehervar-Ironi Ness Ziona
- K Grubu
Donar (Hollanda)-Petrolina Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi): 70-80
Pallacanestro (İtalya)-Dinamo Sassari (İtalya): 69-79
Dinamo Sassari-Petrolina AEK
Pallacanestro-Donar
- L Grubu
Avtodor (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda): 105-81
Bakken Bears (Danimarka)-Kataja Basket (Finlandiya): 102-58
Kataja Basket-ZZ Leiden
Bakken Bears-Avtodor
AA