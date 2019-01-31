Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime bir hafta kala 3 takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Toplam 4 grupta 16 ekibin bulunduğu organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi’nden gelecek 8 takımla eşleşecek.

Geçen hafta I Grubu’nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu’nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari’nin bir üst tura yükselme hakkını kazandığı organizasyonda 5. hafta maçlarının ardından I Grubu’nda Pınar Karşıyaka, L Grubu’nda Rus temsilcisi Avtodor ile Danimarka’dan Bakken Bears son 16 turuna kaldı.

Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, I Grubu’ndaki beşinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi s.Oliver’a 104-91 yenilmesine rağmen son maçlar öncesinde ikinci sırada yer almayı garantilediği için adını son 16 turuna yazdırdı.

- Sonuçlar ve puan durumu

Gruplarda beşinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 5-6 Şubat’ta oynanacak altıncı ve son hafta maçlarının programı şöyle:

- I Grubu

Szolnoki Olaj (Macaristan)-Z Mobile Priştine (Kosova): 89-76

s.Oliver (Almanya)-Pınar Karşıyaka: 104-91

Szolnoki Olaj-S.Oliver

Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka

- J Grubu

Balkan (Bulgaristan)-Ironi Ness Ziona (İsrail): 102-90

Lukoil Levski (Bulgaristan)-Alba Fehervar (Macaristan): 84-80

Lukoil Levski-Balkan:

Alba Fehervar-Ironi Ness Ziona

- K Grubu

Donar (Hollanda)-Petrolina Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi): 70-80

Pallacanestro (İtalya)-Dinamo Sassari (İtalya): 69-79

Dinamo Sassari-Petrolina AEK

Pallacanestro-Donar

- L Grubu

Avtodor (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda): 105-81

Bakken Bears (Danimarka)-Kataja Basket (Finlandiya): 102-58

Kataja Basket-ZZ Leiden

Bakken Bears-Avtodor

AA