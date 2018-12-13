FIBA Avrupa Kupası ikinci tur ilk hafta heyecanı sona erdi

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası’nda ikinci tur grup müsabakalarında ilk hafta heyecanı sona erdi.
İkinci turda 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele ettiği Erkekler FIBA Avrupa Kupası’nda ilk hafta müsabakaları dün oynandı.
Pınar Karşıyaka’nın galibiyetle başladığı ikinci tur maçlarında gruplarında ilk 2’de yer alacak ekipler, FIBA Şampiyonlar Ligi’nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak.
- Sonuçlar ve maç programı
Gruplarda bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
- I Grubu
Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka: 70-74
s.Oliver Würzburg-Z Mobile Priştine: 95-77
Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg
Z Mobile Priştine-Szolnoki Olaj
- J Grubu
Lukoil Levski-Ironi Ness Ziona: 89-98
Balkan-Alba Fehervar: 88-82
Alba Fehervar-Lukoil Levski
Ironi Ness Ziona-Balkan
- K Grubu
Donar-Dinamo Sassari: 78-84
Pallacanestro Varese-Petrolina AEK: 109-74
Petrolina AEK-Donar
Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese
- L Grubu
Avtodor Saratov-Kataja Basket: 98-57
Bakken Bears-ZZ Leiden: 111-71
Kataja Basket-Bakken Bears
ZZ Leiden-Avtodor Saratov
AA