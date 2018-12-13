FIBA Avrupa Kupası ikinci tur ilk hafta heyecanı sona erdi

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası’nda ikinci tur grup müsabakalarında ilk hafta heyecanı sona erdi.

İkinci turda 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele ettiği Erkekler FIBA Avrupa Kupası’nda ilk hafta müsabakaları dün oynandı.

Pınar Karşıyaka’nın galibiyetle başladığı ikinci tur maçlarında gruplarında ilk 2’de yer alacak ekipler, FIBA Şampiyonlar Ligi’nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak.

- Sonuçlar ve maç programı

Gruplarda bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 19 Aralık Çarşamba günü oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

- I Grubu

Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka: 70-74

s.Oliver Würzburg-Z Mobile Priştine: 95-77

Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg

Z Mobile Priştine-Szolnoki Olaj

- J Grubu

Lukoil Levski-Ironi Ness Ziona: 89-98

Balkan-Alba Fehervar: 88-82

Alba Fehervar-Lukoil Levski

Ironi Ness Ziona-Balkan

- K Grubu

Donar-Dinamo Sassari: 78-84

Pallacanestro Varese-Petrolina AEK: 109-74

Petrolina AEK-Donar

Dinamo Sassari-Pallacanestro Varese

- L Grubu

Avtodor Saratov-Kataja Basket: 98-57

Bakken Bears-ZZ Leiden: 111-71

Kataja Basket-Bakken Bears

ZZ Leiden-Avtodor Saratov

AA