FIBA Avrupa Kupası heyecanı devam ediyor

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda 3. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

08 Ocak 2019, Salı 10:44
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FIBA Avrupa Kupası heyecanı devam ediyor

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda 3. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Türk takımlarından Pınar Karşıyaka, 2. tur I Grubu’nda yarın Kosova ekibi Z Mobile Priştine’yi konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka, saat 20.30’da başlayacak.

Toplam 4 grupta 8 karşılaşmanın oynanacağı üçüncü haftanın programı şöyle:

- I Grubu:

20.30 Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine (Kosova)

21.00 s.Oliver Würzburg (Almanya)-Szolnoki Olaj (Macaristan)

- J Grubu:

20.00 Balkan (Bulgaristan)-Lukoil Levski (Bulgaristan)

20.00 Ironi Ness Ziona (İsrail)-Alba Fehervar (Macaristan)

- K Grubu:

18.00 Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Sassari (İtalya)

21.30 Donar (Hollanda)-Pallacanestro Varese (İtalya)

- L Grubu:

18.00 Avtador Saratov (Rusya)-Bakken Bears (Danimarka)

22.00 ZZ Leiden (Hollanda)-Kataja Basket (Finlandiya)

AA

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