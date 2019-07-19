İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen FIBA U20 Erkekler Avrupa Şampiyonası esnasında FECC 2017-19 döneminin son antrenörler kliniği de gerçekleştirildi. Kliniğe eğitimci olarak FIBA EuroBasket 2017’nin şampiyon antrenörü ve şu an Sacramento Kings’in yardımcı antrenörü olan Igor Kokoskov, çift EuroLeague ve beş İspanya şampiyonluğu bulunan Pablo Laso ile FIBA Basketbol Dünya Kupası, FIBA EuroBasket şampiyonlukları bulunan ve projenin mentörü olan Svetislav Pesic katıldı.

Şu anda Real Madrid’in başantrenörlüğünü yapan ve projenin başlangıcından beri FECC’de eğitimci olan Pablo Laso klinik hakkında, “Bu programın çok iyi bir program olduğunu her zaman söyledim. Hem biz hem de diğer antrenörler adına öğrenme ve ilerlemeye devam etmek için harika bir fırsat, ancak en önemlisi, bu kliniğin tüm Avrupa'daki genç oyuncu seviyesini yükseltmemize yardımcı olması” şeklinde konuştu.

Igor Kokoskov ise, “Klinik gerçekten çok güzel organize edilmiş. FECC muhteşem bir program ve klinikler boyunca tutarlılık gösteren tüm genç antrenörler için burada bulunmak çok iyi bir fırsat. Bu program, Avrupa basketbolu ve tüm farklı federasyonlardan gelen antrenörler için çok faydalı. Aklıma bu programa masanın diğer tarafında katıldığım ve eski Yugoslavya'da Zeljko Obradovic, Dusan Ivkovic, Dule Vujoseviç gibi isimlerle çalıştığımız eğitimler geliyor. Aklımdaki her şeyi geri sarınca bu isimlerin beni ne kadar etkilediklerini anlıyorum. Ve şu anki deneyimler de diğerleri için öyle, bu sadece bir ders değil, daha çok fikir ve deneyim alışverişi” ifadelerini kullandı.

Klinikte yer alan bütün katılımcılar Tel Aviv’de düzenlenmekte olan FIBA U20 Avrupa Şampiyonası maçlarını da takip etti.







