Tören, FIBA genel merkezinin bulunduğu İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde çekildi. FIBA ayrıca, 2021 sınıfı üyelerini de, çevrimiçi olarak düzenlenen törenle FIBA Şöhretler Müzesi’ne ekledi. İki tören de 2 Haziran'da videoya çekilmiş olup, FIBA'nın 89’uncu yıl dönümü gününde paylaşıldı.

FIBA Şöhretler Müzesi’nin 2020 sınıfı üyeleri; Isabelle Fijalkowski (Fransa), Mieczyslaw Lopatka (Polonya), Steve Nash (Kanada), Agnes Nemeth (Macaristan), Park Shin-ja (Kore), Modestas Paulauskas (Litvanya), Kenichi Sako (Japonya), Alexander Volkov (Ukrayna) ve Jure Zdovc (Slovenya) ile efsanevi antrenörler Ruben Magnano (Arjantin), Svetislav Pesic (Sırbistan) ve Tara Van Derveer’den (ABD) oluştu.

2021 sınıfında ise; efsane oyuncular Mathieu Faye (Senegal), Hana Horakova (Çekya), Stanislav Kropilak (Slovakya), Oscar Moglia (Uruguay - ölümünden sonra), Detlef Schrempf (Almanya), Penka Stoyanova (Bulgaristan - ölümünden sonra), Sergey Tarakanov (Rusya), Panagiotis Giannakis (Yunanistan) ve Haixia Zheng (Çin) ile antrenörler Chuck Daly (ABD - ölümünden sonra), Tom Maher (Avustralya) ve Ettore Messina (İtalya) yer aldı.

Her katılımcı, 2 Haziran 2021'de çekilen çevrimiçi törende bir kabul konuşması yaptı. Tören 2020 yılında, dünya çapındaki salgın nedeniyle yapılamamıştı.

FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfı törenini izlemek için tıklayın

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) bugün 89’uncu yıl dönümünü kutlarken, bu önemli tarihin anısına FIBA Şöhretler Müzesi 2020 sınıfının çevrimiçi çekilen törenini yayımlandı.

FIBA Şöhretler Müzesi 2021 sınıfı törenini izlemek için tıklayın







