FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ne Katılacağız

Tokyo 2020’de ilk defa Olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun elemelerinde erkeklerde Türkiye de katılacak. FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri, 2020 yılının mart ayında Hindistan’da gerçekleştirilecek.

FIBA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kadınlar ve erkeklerde doğrudan katılma hakkı kazanan 4’er ülke ile FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’ne katılmaya hak kazanan 20’şer ülkeyi açıkladı. Tokyo 2020’de ilk defa Olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun elemelerinde erkeklerde Türkiye de katılacak. FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri, 2020 yılının mart ayında Hindistan’da gerçekleştirilecek.

Erkekler ve kadınlarda 20’şer ülkenin yer alacağı elemelerde Türkiye; Moğolistan, Polonya, Brezilya ve İspanya ile A Grubu’nda mücadele edecek. Elemeler sonunda kadınlar ve erkeklerde üçer ülke, ev sahibi Japonya ve FIBA 3x3 sıralamasındaki en iyi üç ülke olan Sırbistan, Rusya ve Çin ile birlikte, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda yer alma hakkı kazanacak.

FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde her takım kendi grubundaki diğer 4 ülke ile karşılaşacak ve gruplardaki ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale kalacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarının ardından yarı finaller oynanacak. Üçüncülük maçı hariç, sıralama maçları oynanmayacak. Elemelerdeki grup ve sonrasında 5-20 sıralamaları yapılırken; eşitlik olması durumunda öncelikle galibiyet sayısına, ardından iki takımın birbirine karşı aldığı sonuca ve sonrasında ise averaja bakılacak.

FIBA 3x3 Federasyon Sıralaması, ilk 100 ülkenin FIBA 3x3 Bireysel Dünya Sıralaması’ndaki puanları toplanarak hesaplanır. FIBA’nın 3x3 basketbolun her ülkeye yayılmasını sağlama misyonuna uygun olarak; Olimpiyat Elemeleri’ne kıta başına en fazla 10 takım katılabilmekte olup, turnuvada en az 30 farklı ülke yer almalıdır.