FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri Bengaluru’da düzenlenecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yapılan açıklamaya göre; Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ilk defa Olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun elemeleri 18-22 Mart 2020 tarihlerinde, Hindistan’ın Bengaluru kentinde gerçekleşecek. Erkekler kategorisinde Türkiye’nin de katılacağı FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde, erkekler ve kadınlarda 20’şer olmak üzere, toplamda 40 ülke mücadele edecek.

FIBA tarafından yapılan açıklamaya göre; Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ilk defa Olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun elemeleri 18-22 Mart 2020 tarihlerinde, Hindistan’ın Bengaluru kentinde gerçekleşecek. Erkekler kategorisinde Türkiye’nin de katılacağı FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde, erkekler ve kadınlarda 20’şer olmak üzere, toplamda 40 ülke mücadele edecek.

FIBA ve Hindistan Basketbol Federasyonu tarafından gerçekleşecek FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde Türkiye, A Grubu’nda; Moğolistan, Polonya, Brezilya ve Çekya ile karşılaşacak. Elemeler sonunda kadınlar ve erkeklerde 3’er ülke, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda yer alma hakkı kazanacak.

FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde her takım kendi grubundaki diğer 4 ülke ile karşılaşacak ve 4 grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale kalacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarının ardından yarı finaller oynanacak. Üçüncülük maçı hariç, sıralama maçları oynanmayacak. Sıralama yapılırken eşitlik olması durumunda; öncelikle galibiyet sayısına, ardından iki takımın birbirine karşı aldığı sonuca ve sonrasında averaja bakılacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda erkekler ve kadınlarda 8’er takım olmak üzere toplamda 16 takım mücadele edecek. Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Japonya’nın yanı sıra, erkeklerde; Çin, Sırbistan ve Rusya, FIBA 3x3 Federasyon Sıralaması’na göre, organizasyona doğrudan katılım hakkı elde etti. FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nin ardından belirlenecek 3’er ülkeden sonra, kalan tek ülke ise 24-26 Nisan 2020’de, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşecek FIBA 3x3 Evrensel Olimpiyat Elemeleri ile belli olacak.



