FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri Avusturya’da düzenlenecek

Turnuvanın duyurusu Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Spor Bakanı Werner Kogler tarafından Graz’da düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Kogler, “Hükümetimizin spordaki odağı, trend olan ve yeşil spor etkinliğinin teşvik edilmesidir. FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Oyunları Elemeleri de modernliği ve sürdürülebilirliği benzersiz bir şekilde bir araya getiriyor” dedi.

Sürdürülebilirlik konsepti; atık yönetimi, enerji ve su kullanımı, hareketlilik ve iklimin korunması, bölgesel ürünler ve sosyal sorumluluk temel alınarak geliştirildi.

Etkinlik için, yerel organizatörler tarafından 2 bin kişilik geçici bir açık hava mekanı inşa edilecek.

FIBA'yı temsil eden FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ise Avusturya'nın, düzenleyeceği ilk FIBA 3x3 basketbol resmi turnuvasıyla çıtayı yükselttiğinin altını çizdi.

Novak, “FIBA, Olimpiyat Oyunları’na giden yolun Graz'un ikonik Hauptplatz noktasından geçeceği için mutluyuz. Avusturyalı yetkililer bu organizasyonun, 3x3 basketbolun ekolojik konseptiyle de tamamen uyumlu olarak, bugüne kadarki en yeşil ve en sürdürülebilir etkinlik olacağı sözünü verdiler. Bu da bizi memnun etti” şeklinde konuştu.

Erkekler kategorisinde Türkiye’nin de katılacağı ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ilk defa Olimpik spor olarak yer alacak 3x3 basketbolun elemelerinde, erkekler ve kadınlarda 20’şer olmak üzere, toplamda 40 ülke mücadele edecek. Türkiye elemelerde A Grubu’nda; Moğolistan, Polonya, Brezilya ve Çekya ile karşılaşacak. Elemeler sonunda kadınlar ve erkeklerde 3’er ülke, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda yer alma hakkı kazanacak.

FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde her takım kendi grubundaki diğer 4 ülke ile karşılaşacak ve 4 grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale kalacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarının ardından yarı finaller oynanacak. Üçüncülük maçı hariç, sıralama maçları oynanmayacak. Sıralama yapılırken eşitlik olması durumunda; öncelikle galibiyet sayısına, ardından iki takımın birbirine karşı aldığı sonuca ve sonrasında averaja bakılacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda erkekler ve kadınlarda 8’er takım olmak üzere toplamda 16 takım mücadele edecek. Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Japonya’nın yanı sıra, erkeklerde; Çin, Sırbistan ve Rusya; kadınlarda ise Rusya, Çin, Moğolistan ve Romanya, FIBA 3x3 Federasyon Sıralaması’na göre, organizasyona doğrudan katılım hakkı elde etti. FIBA 3x3 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nin ardından belirlenecek 3’er, toplamda 6 ülkeden sonra, erkeklerde ve kadınlarda kalan tek ülke ise Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleşecek FIBA 3x3 Evrensel Olimpiyat Elemeleri ile belli olacak.



