FIBA 3x3 Dünya Turu’nun 2020 Olimpik Sezon Takvimi Belli Oldu

FIBA, 3x3 Dünya Turu'nun 2020 Olimpik yılı takvimini yayınlandı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan turda ilk defa 14 şehir yer alacak. Nisan ayının başında Doha, Katar'da başlayacak olan tur, Kasım ayında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşecek final ile sona erecek. Daha önce 12 şehirde düzenlenen tur, bir önceki formatından daha uzun sürecek. Turda dağıtılacak toplam ödül ise 2019’a göre 2 milyon 100 bin dolardan, 2 milyon 800 bin dolara yükseltilecek.

Dünyanın dört bir yanından takımlar, Challengers gibi dünya çapındaki eleme turnuvaları ve FIBA 3x3 takım sıralaması aracılığıyla Dünya Turu’nda mücadele etme hakkı kazanacak. FIBA 3x3 Dünya Turu 2020 Challengers turnuvasının ilk oyuncu listesi Şubat ayında yayınlanacak.

FIBA 3X3 Dünya Turu 2020’de 13 ana turnuva ve son olarak final turu oynanacak olup, 13 ana turnuvanın sonunda ilk 12’ye giren takımlar finale kalacak. Dünya Turu, 2020’de beş yıllık bir aranın ardından Filipinler’in başkenti Manila’ya ve iki yıl sonra Abu Dabi’ye yeniden uğrayacak.

FIBA 3x3 Dünya Turu 2020 takvimi şu şekilde:

2-3 Nisan: Doha (Katar)

2-3 Mayıs: Manila (Filipinler)

30-31 Mayıs: Chengdu (Çin)

20-21 Haziran: Mexico City (Meksika)

11-12 Temmuz: Utsunomiya (Japonya)

1-2 Ağustos: Prag (Çek Cumhuriyeti)

21-22 Ağustos: Lozan (İsviçre)

29-30 Ağustos: Debrecen (Macaristan)

5-6 Eylül: Montreal (Kanada)

19-20 Eylül: Los Angeles (ABD)

17-18 Ekim: Çin (şehir daha sonra ilan edilecek)

23-24 Ekim: Cidde (Suudi Arabistan)

30-31 Ekim: Abu Dabi (BAE)

Kasım: Riyad (Suudi Arabistan)

Novi Sad (Sırbistan), 2-3 Kasım 2019'da Utsunomiya’da düzenlenen, sekizinci FIBA 3x3 Dünya Turu finalinde 4’üncü kez şampiyon olmuştu.



