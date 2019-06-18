FIBA 3x3 Dünya Kupası 2019 Başlıyor

FIBA 3x3 Dünya Kupası 2019 erkekler ve kadınlar kategorilerinde 18-23 Haziran tarihleri arasında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenecek. Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan 3x3 Erkek Milli Takımı turnuvadaki ilk iki maçını 19 Haziran, Çarşamba günü oynayacak.

A Grubu’nda yer alan Türkiye, son dünya şampiyonu Sırbistan’ın yanı sıra, ABD, ev sahibi Hollanda ve Güney Kore ile karşılaşacak. Turnuvada grup müsabakaları 18-21 Haziran tarihleri arasında, çeyrek finaller 22 Haziran ve yarı final ile final maçları 23 Haziran’da oynanacak.

Türkiye’nin A Grubu’ndaki maç programı ve kadrosu şu şekilde:

19 Haziran, Çarşamba

TSİ 17:00 Türkiye – Güney Kore

TSİ 21:30 Türkiye – ABD





21 Haziran, Cuma

TSİ 17:00 Sırbistan – Türkiye

TSİ 18:20 Hollanda – Türkiye

Müsabakalar FIBA 3x3 YouTube hesabı üzerinden takip edilebilecek.

Teknik Kadro

Tolga Tekinalp - Antrenör (TBF)

Sporcular

Serdar Hot

Özgür Şahin – (Artvin Belediye)

Anıl Uğur

Yasin Canberk Uzunkaya – (Gemlik Basketbol)