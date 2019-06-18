FIBA 3x3 Dünya Kupası 2019 Başlıyor

FIBA 3x3 Dünya Kupası 2019 erkekler ve kadınlar kategorilerinde 18-23 Haziran tarihleri arasında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenecek. Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan 3x3 Erkek Milli Takımı turnuvadaki ilk iki maçını 19 Haziran, Çarşamba günü oynayacak.

18 Haziran 2019, Salı 14:15
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FIBA 3x3 Dünya Kupası 2019 Başlıyor

FIBA 3x3 Dünya Kupası 2019 erkekler ve kadınlar kategorilerinde 18-23 Haziran tarihleri arasında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenecek. Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan 3x3 Erkek Milli Takımı turnuvadaki ilk iki maçını 19 Haziran, Çarşamba günü oynayacak.

A Grubu’nda yer alan Türkiye, son dünya şampiyonu Sırbistan’ın yanı sıra, ABD, ev sahibi Hollanda ve Güney Kore ile karşılaşacak. Turnuvada grup müsabakaları 18-21 Haziran tarihleri arasında, çeyrek finaller 22 Haziran ve yarı final ile final maçları 23 Haziran’da oynanacak. 

Türkiye’nin A Grubu’ndaki maç programı ve kadrosu şu şekilde:

19 Haziran, Çarşamba 

TSİ 17:00 Türkiye – Güney Kore 

TSİ 21:30 Türkiye – ABD


21 Haziran, Cuma

TSİ 17:00 Sırbistan – Türkiye 

TSİ 18:20 Hollanda – Türkiye 

Müsabakalar FIBA 3x3 YouTube hesabı üzerinden takip edilebilecek.

Teknik Kadro

Tolga Tekinalp - Antrenör (TBF)

Sporcular

Serdar Hot

Özgür Şahin – (Artvin Belediye)

Anıl Uğur

Yasin Canberk Uzunkaya – (Gemlik Basketbol)

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