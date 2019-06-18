FIBA 3x3 Dünya Kupası 2019 Başlıyor
FIBA 3x3 Dünya Kupası 2019 erkekler ve kadınlar kategorilerinde 18-23 Haziran tarihleri arasında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenecek. Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan 3x3 Erkek Milli Takımı turnuvadaki ilk iki maçını 19 Haziran, Çarşamba günü oynayacak.
FIBA 3x3 Dünya Kupası 2019 erkekler ve kadınlar kategorilerinde 18-23 Haziran tarihleri arasında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenecek. Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan 3x3 Erkek Milli Takımı turnuvadaki ilk iki maçını 19 Haziran, Çarşamba günü oynayacak.
A Grubu’nda yer alan Türkiye, son dünya şampiyonu Sırbistan’ın yanı sıra, ABD, ev sahibi Hollanda ve Güney Kore ile karşılaşacak. Turnuvada grup müsabakaları 18-21 Haziran tarihleri arasında, çeyrek finaller 22 Haziran ve yarı final ile final maçları 23 Haziran’da oynanacak.
Türkiye’nin A Grubu’ndaki maç programı ve kadrosu şu şekilde:
19 Haziran, Çarşamba
TSİ 17:00 Türkiye – Güney Kore
TSİ 21:30 Türkiye – ABD
21 Haziran, Cuma
TSİ 17:00 Sırbistan – Türkiye
TSİ 18:20 Hollanda – Türkiye
Müsabakalar FIBA 3x3 YouTube hesabı üzerinden takip edilebilecek.
Teknik Kadro
Tolga Tekinalp - Antrenör (TBF)
Sporcular
Serdar Hot
Özgür Şahin – (Artvin Belediye)
Anıl Uğur
Yasin Canberk Uzunkaya – (Gemlik Basketbol)