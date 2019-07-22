Almanya’nın Münih kentinde yapılan FIBA 2021 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin (EuroBasket) kura çekimi ile Türkiye’nin grupları belli oldu. Kuraya göre; A Milli Kadın Basketbol Takımı; Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu’nda, A Milli Erkek Basketbol Takımı ise Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu’nda karşı karşıya gelecek.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri ev sahipleri Fransa ve İspanya’nın direkt katılma hakkı almasının ardından 33 takımla düzenlenecek. Ev sahipleri dışında kalan bütün takımlar eleme maçları oynayacak. Kura çekimi ile 33 takım 9 gruba dağıtılırken, bu grupların 6’sı dörderli ve 3’ü üçerli takımlardan oluştu. Eleme gruplarındaki her takım birbiriyle rövanş usulü maç yapacak.

Eleme maçlarının oynanacağı tarihler şöyle:

İlk Pencere: 10-18 Kasım 2019

İkinci Pencere: 8-16 Kasım 2020

Üçüncü Pencere: 31 Ocak-8 Şubat 2021

Eleme pencerelerinin ardından grubunu lider tamamlayan 9 takım ile en iyi ikinci olan 5 takım FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Takımların gruplardaki sıralamasını belirlemede oynadıkları bütün maçlar dikkate alınırken, en iyi ikinci olan 5 takımın belirlenmesinde 4 takımlı olan gruplarda, takımların 4’üncü sırada yer alan takımlara karşı aldıkları sonuçlar dikkate alınmayacak.

ERKEKLERDE 32 TAKIM KATILACAK

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne ise ev sahibi Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya ile birlikte 32 takım katılacak. Elemelerde yer alacak bütün takımlar 3-21 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Ön Elemeleri sona erdiğinde tamamlanacak. Gerçekleşen kura çekimi ile 4’erli 8 gruba dağıtılan 32 takım birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak.

Erkeklerde elemeler şu tarihlerde oynanacak:

İlk Pencere: 17-25 Şubat 2020

İkinci Pencere: 23 Kasım-1 Aralık 2020

Üçüncü Pencere: 15-23 Şubat 2021

Eleme pencerelerinin ardından, ev sahibi takımların bulunduğu gruplar dışında, grubunu ilk 3 sırada tamamlayan takımlar FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ev sahibi ülke ile en iyi sıradaki iki takım katılacak.