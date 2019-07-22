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FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri’nde maç programları belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar ve Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021 Elemeleri’nin kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından maç programları belli oldu.

22 Temmuz 2019, Pazartesi 18:30
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FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri’nde maç programları belli oldu

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri’nde Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu’nda mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın programı şu şekilde:

İlk Pencere

14 Kasım 2019 Sırbistan - Türkiye  

17 Kasım 2019 Türkiye - Litvanya

İkinci Pencere

12 Kasım 2020 Türkiye - Arnavutluk

15 Kasım 2020 Türkiye - Sırbistan

Üçüncü Pencere

4 Şubat 2021 Litvanya - Türkiye

7 Şubat 2021 Arnavutluk – Türkiye

Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu’nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın programı ise şu şekilde: 

İlk Pencere

21 Şubat 2020 Türkiye - Hollanda 

24 Şubat 2020 İsveç - Türkiye

İkinci Pencere

26 Kasım 2020 Hırvatistan - Türkiye

29 Kasım 2020 Hollanda - Türkiye

Üçüncü Pencere

19 Şubat 2021 Türkiye - İsveç

22 Şubat 2021 Türkiye – Hırvatistan


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