FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri’nde maç programları belli oldu

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri’nde Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu’nda mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın programı şu şekilde:

İlk Pencere

14 Kasım 2019 Sırbistan - Türkiye

17 Kasım 2019 Türkiye - Litvanya

İkinci Pencere

12 Kasım 2020 Türkiye - Arnavutluk

15 Kasım 2020 Türkiye - Sırbistan

Üçüncü Pencere

4 Şubat 2021 Litvanya - Türkiye

7 Şubat 2021 Arnavutluk – Türkiye

Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu’nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın programı ise şu şekilde:

İlk Pencere

21 Şubat 2020 Türkiye - Hollanda

24 Şubat 2020 İsveç - Türkiye

İkinci Pencere

26 Kasım 2020 Hırvatistan - Türkiye

29 Kasım 2020 Hollanda - Türkiye

Üçüncü Pencere

19 Şubat 2021 Türkiye - İsveç

22 Şubat 2021 Türkiye – Hırvatistan



