FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri’nde maç programları belli oldu

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri’nde Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu’nda mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın programı şu şekilde:
İlk Pencere
14 Kasım 2019 Sırbistan - Türkiye
17 Kasım 2019 Türkiye - Litvanya
İkinci Pencere
12 Kasım 2020 Türkiye - Arnavutluk
15 Kasım 2020 Türkiye - Sırbistan
Üçüncü Pencere
4 Şubat 2021 Litvanya - Türkiye
7 Şubat 2021 Arnavutluk – Türkiye
Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu’nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın programı ise şu şekilde:
İlk Pencere
21 Şubat 2020 Türkiye - Hollanda
24 Şubat 2020 İsveç - Türkiye
İkinci Pencere
26 Kasım 2020 Hırvatistan - Türkiye
29 Kasım 2020 Hollanda - Türkiye
Üçüncü Pencere
19 Şubat 2021 Türkiye - İsveç
22 Şubat 2021 Türkiye – Hırvatistan