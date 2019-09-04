Çin’in ev sahipliğinde gerçekleşmekte olan FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda oynayan oyunculardan toplam 328 tanesi elemelerde oynayan oyunculardan oluşurken, bu oyuncuların 53 tanesi de eleme maçlarının 12’sinde de forma giymişti. Türkiye’den 12 eleme maçının tamamında oynayan tek isim Sertaç Şanlı olurken, Doğuş Balbay 11, Semih Erden ve James Metecan Birsen ise 9 eleme maçında oynadı. Türkiye A Erkek Milli Takımı kadrosunda bulunan NBA oyuncularından ise Furkan Korkmaz ve Cedi Osman 4, Ersan İlyasova da 2 maçta forma giydi.

Eleme maçlarının ardından, takımlarının FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 328 oyuncu, Çin'de ülkelerini temsil eden toplam 384 sporcunun yüzde 85,4'ünü oluştururken, yüzde 13,8'i de 12 eleme maçının tamamında oynadı.

Angola, eleme maçlarının 12’sinde de forma giyen 5 oyuncusuyla en üst sırada yer alırken, Japonya, Polonya ve Tunus'un kadrolarında 12 eleme maçında da forma giyen dört oyuncu bulunuyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu 9 ülkenin (Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Kore, Yeni Zelanda, Tunus, Türkiye ve Venezuela) Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncularının tamamı ise eleme maçlarında oynayan oyunculardan oluşuyor.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'ndaki 32 takımdan 31'inde elemelerde de oynayan en az yedi oyuncu bulunurken; bir tek ABD’de sadece Derrick White elemelerde oynamıştı.

Dünya Kupası Elemeleri’ni kariyerleri için bir sıçrama tahtası olarak kullanan birçok oyuncu örneği var. Amedeo Della Valle, İtalya'da bir yıldız olarak kendini kanıtlarken, Avustralya’da Mitch Creek ve Japonya'dan Yuta Watanabe NBA kadrolarında önemli bir yer edindi. İspanya'da Bryan Pamba ve Fildişi Sahili’nden Souleyman Diabate de kulüp kariyerlerinde yükselişe geçti.

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası, 32 takımın katılımı ile düzenlenmekte olan, tüm zamanların en büyük Dünya Kupası. Ayrıca, takımların turnuvaya katılabilmek için iki yılda altı pencerede maç oynadığı yeni eleme sisteminin doruk noktası. Yeni sistem, aynı zamanda, bazı oyuncuların milli takımları için oynamaya devam etmesine de katkı sağladı.