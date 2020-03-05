FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Kura Çekimi 6 Mart’ta

FIBA tarafından, 4-12 Temmuz 2020 tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nın kura çekimi 6 Mart 2020, Cuma günü Sofya’da gerçekleşecek. Kura çekimi canlı olarak FIBA’nın YouTube kanalından yayınlanacak.

Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı’nın da yer alacağı FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’na katılacak ülkeler şu şekilde:

Ev sahibi ülke: Bulgaristan

Afrika kıtası: Mısır, Mali

Amerika kıtası: ABD, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin

Asya kıtası: Dört Asya / Okyanusya takımları teyit edilecek

Avrupa kıtası: İspanya, Fransa, İtalya, Rusya, Türkiye

Kura çekiminin ardından, şampiyonada yer alan 16 ülke 4’erli 4 gruba dağılacak. Her takım kendi grubundaki diğer takımlarla karşılaşacak ve bütün takımlar 16 Turu’na ilerleyecek. 16 Turu’nda A ve B grupları ile C ve D grupları kendi aralarında çapraz eşleşecek (A1 - B4, A2 - B3, gibi) ve bu turun galibi 8 takım çeyrek finale yükselecek.



