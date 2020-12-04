FIA, Grosjean’nın kazasını araştıracak
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix’sinde Romain Grosjean’in ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklarla atlattığı ciddi kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
FIA’dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilotun hafif yaralarla atlattığı kazanın detaylı olarak inceleneceği ve soruşturmanın 6 ile 8 hafta arasında süreceği duyuruldu. Soruşturma sayesinde kaza nedeninin tam olarak anlaşılması hedefleniyor. Soruşturmadan alınacak sonuca göre, Formula 1’de yeni güvenlik tedbirlerinin gerekliliği konusu masaya yatırılacak.