FIA, Grosjean’nın kazasını araştıracak

FIA’dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilotun hafif yaralarla atlattığı kazanın detaylı olarak inceleneceği ve soruşturmanın 6 ile 8 hafta arasında süreceği duyuruldu. Soruşturma sayesinde kaza nedeninin tam olarak anlaşılması hedefleniyor. Soruşturmadan alınacak sonuca göre, Formula 1’de yeni güvenlik tedbirlerinin gerekliliği konusu masaya yatırılacak.



