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FIA, Grosjean’nın kazasını araştıracak

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix’sinde Romain Grosjean’in ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklarla atlattığı ciddi kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

04 Aralık 2020, Cuma 06:59 Son Güncelleme:
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FIA, Grosjean’nın kazasını araştıracak

FIA’dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilotun hafif yaralarla atlattığı kazanın detaylı olarak inceleneceği ve soruşturmanın 6 ile 8 hafta arasında süreceği duyuruldu. Soruşturma sayesinde kaza nedeninin tam olarak anlaşılması hedefleniyor. Soruşturmadan alınacak sonuca göre, Formula 1’de yeni güvenlik tedbirlerinin gerekliliği konusu masaya yatırılacak.


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