TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve hafta sonu 10. hafta maçında Nevşehir Belediyespor’u ağırlayacak olan ES Elazığspor, sıcak saatler yaşıyor. Sezon başından bu yana Teknik Direktör Ramazan Çelik ve takım kaptanı Mesut Saray’la sıkıntılar yaşayan Feyzullah Şahin Güneş akşam saatlerinde kadro dışı bırakıldı. Genç oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.

Feyzullah paylaşımında, “Sevgili Elazığspor camiası ve bu büyük camiaya gönül vermiş Gakgoşlarım. Bugün almış olduğum bilgiyle süresiz kadro dışı kalmış olduğumu öğrendim. Öncelikle profesyonel bir futbolcunun en büyülü anı saha içerisinde top oynamak, mücadele etmektir. Ne yazık ki saha içerisinden çok, saha dışındaki olaylarla ilgilenmek zorunda bırakıldım. Gücümün yettiği kadarı ile dik durdum karakterimden taviz verdirmemekte çok çalıştım. Benim özümü bilen insanlar şunu çok iyi bilir, haksızlık karşısında susamam bu da ne yazık ki benim en büyük zaafımdır. Yeri geldi sustum, yeri geldi içime attım, sabrettim, yeri geldi konuştum ve her zaman bu forma için çok çalıştım ve hep dik durdum. Kalbim daima sizinle beraberdir. Artık Sahada bir eksik, tribünde bir fazlayız. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. İnşallah o kupayı sahada omuz omuza savaştığım takım arkadaşlarım bu şehre getirecektir. Dualarım ve temennim bu yöndedir. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Elazığspor formasını 7 maçta giyebilen ve çoğu kez teknik direktör Ramazan Çelik tarafından şans verilmeyen Feyzullah, 1 gol attı. (İHA)