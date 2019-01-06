Feyyaz Uçar: Sadık sezonun en iyi transferi

Türk futbolunun ve Beşiktaş’ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve şu an Vanspor’da idari işlerden sorumlu olan teknik direktör Feyyaz Uçar, yakından tanıdığı Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar hakkında Fanatik’e konuştu. Uçar, şunları söyledi: “Sadık, U20 Milli Takımı’ndan öğrencimdi. Onu, hak ettiği U20 Dünya Kupası kadrosuna almıştım. Malatya, ikinci ligdeyken Sadık, Trabzon Sebatspor’daydı. Takımın dağılması sonrasında onu Malatya’ya getirdim. Orada bizi mahcup etmedi ve önce TFF 1. Ligi’ne, oradan da Süper Lig’e çıktı. Kaptanlığa kadar yükseldi. Onunla gurur duyuyorum. Her takımda olması gereken bir oyuncu. Hep pozitif, mücadeleci ve takım için savaşan bir karakter.”

Baskıyı bilen biri

“Fenerbahçe, devre arasının en iyi transferini yaptı. Onun en büyük özelliği çabukluğu ve sürati. Ersun Yanal, oyunu rakip sahada oynamak isteyen bir teknik adam. Böyle takımlarda savunmadaki oyunculardan en az birini çok hızlı olması gerekiyor. Sadık da işin bu kısmını çok iyi yapar. Pozisyon bilgisi olan, zeki ve önsezisi güçlü bir stoper. Galatasaray alt yapısında yetişti ve büyük takımların baskısını bilen biri. Hayırlı uğurlu olsun, ben iyi şeyler yapacağına inanıyorum.”

Bu haberi de okudular Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar'a: Yuvana hoş geldin!