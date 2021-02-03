Türk futbolunda forvet mevkisinde forma giyen pek çok futbolcu vardır. Bunlardan bir tanesi de Feyyaz Uçar'dır. Feyyaz Uçar Türk futbolunda "Kibar Feyzo" lakabı ile anılmaktadır. Emekli olmuş Türk futbolculardan bir tanesidir. Günümüzde Feyyaz Uçar teknik direktörlük kariyerine devam etmektedir. Türkiye'de özellikle Beşiktaş kariyeri ile bilinir. Feyyaz Uçar 1.77 metre boyuna sahiptir. Türk futbolunda büyük takımlarda oynamış olan futbolculardan bir tanesidir. Beşiktaş kariyeri ile 200'e yakın gol kaydetmiştir. Beşiktaş'ta Metin Ali Feyyaz üçlüsünden biridir. Günümüzde hala Van Büyükşehir Belediyesporun teknik direktörüdür.

Feyyaz Uçar nereli?

Feyyaz Uçar İstanbul doğumludur. İstanbul Avcılarlıdır.

Feyyaz Uçar kaç yaşında?

Feyyaz Uçar 1963 doğumludur. 57 yaşında bir eski futbolcudur.

Feyyaz Uçar hangi takımlarda oynadı?

Feyyaz Uçar ilk olarak altyapı kariyerine Avcılar spor ile başlamıştır. Avcılar spor kulübü ile altyapı çalışmalarına henüz 10 yaşında iken başlamıştır. Forvet mevkinde forma giymiş ve yaklaşık 8 yıl Avcılar spor kulübünde forma giymiştir. Feyyaz Uçar'ın profesyonel hayatı boyunca oynadığı takımlar listesi aşağıdaki gibidir;

- Beşiktaş (1982 - 1994)

- Fenerbahçe (1994 - 1995)

- Antalyaspor (1995 - 1996)

- Kuşadasıspor (1996 - 1997)

Feyyaz Uçar'ın hayatı

Feyyaz Uçar İstanbul'un Avcılar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Henüz daha 10 yaşında iken Avcılar spor kulübü altyapısına yazılarak futbol oynamaya başlamıştır. Hızlı ve çevikliği ile dikkat çeken Feyyaz Uçar kısa sürede takımda dikkat çeken bir oyuncu haline gelmiştir. Profesyonel kariyerine ilk olarak Beşiktaş'ta başlamıştır. Beşiktaş'ta 1982 yılında profesyonel kariyerine başlayarak 1994 yılına kadar sürecek olan performansını sergilemiştir. Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ta ve Türk futbolunda ki en meşhur üçlülerden olan Metin-Ali-Feyyaz üçlüsünden biridir. Feyyaz Uçar Beşiktaş'ta 320 maça çıkarak Beşiktaş'ta en çok maça çıkmış Türk futbolculardan bir tanesi olmuştur.

Feyyaz Uçar ayrıca çıkmış olduğu bu 320 resmi karşılaşmada, 170 gol atmayı başarmıştır. Beşiktaş kariyeri yaklaşık olarak 12 yıl sürmüştür. Kariyerinin zirve noktasını Beşiktaş'ta yaşamıştır. Feyyaz Uçar daha sonra 1994 yılında Fenerbahçe ile anlaşmıştır. Fenerbahçe forması ile 35 maça çıkan Feyyaz Uçar 14 gol atmıştır. 1995 yılında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra, Antalyaspor'a transfer olmuştur. Antalyaspor'da da 1 sezon oynamıştır. Antalyaspr ile 30 maçta 8 gol kaydetmeyi başarmıştır. Feyyaz Uçar son olarak ise Kuşadasıspor iel anlaşmıştır. 1996 yılında Kuşadasıspor ile 24 resmi karşılaşmada görev alan Feyyaz Uçar, 6 gol atmayı başarmıştır.

Kariyerinin son takımı ise Kuşadasıspor olmuştur. 1996 yılında futbola veda eden Feyyaz Uçar, kariyeri boyunca 409 karşılaşmada forvet bölgesinde forma giymiştir. Feyyaz Uçar 409 maçta milli takım hariç olmak üzere 198 gol atarak Türk futbolunun en golcü futbolcularından biri haline gelmiştir.

Feyyaz Uçar'ın Milli Takım kariyeri

Feyyaz Uçar ilk olarak milli takıma 1983 yılında çağrılmıştır. Türkiye U18 takımı ile başlayan milli takım kariyeri daha sonra U21 ile devam etmiştir. 1988 yılında ise ilk kez a milli takımının formasını giymiştir. Türkiye a milli takımı forması ile 28 maçta 7 gol atmıştır.

Feyyaz Uçar'ın teknik direktörlük kariyeri

Feyyaz Uçar'ın teknik direktörlük kariyeri aşağıda listelenmiştir;

- Çanakkale Dardanelspor

- Göztepe

- Denizlispor

- Beşiktaş

- Karşıyaka

- Malatyaspor

- Karşıyaka

- Mardinspor

- Türkiye U20

- Altay

- Yeni Malatyaspor

- Bandırmaspor

- Van BB