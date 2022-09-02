Hollanda ekiplerinden Feyenoord forması giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü, takımın yeni kaptanı oldu. Feyenoord sosyal medya hesabından yaptığı "Kaptanımız" paylaşımı ile kararı duyurdu.

Feyenoord'un paylaşımı şu şekilde:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne çıktı

Milli futbolcu geçtiğimiz sezon takımıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne çıkma başarısı da göstermişti. Feyenoord, Roma ile karşılaştığı mücadeleden 1-0 mağlubiyet ile ayrılırken, Orkun Kökçü maçta 88 dakika forma giymişti.

2025 yılına kadar sözleşmesi var

Feyenoord ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü, geride bıraktığımız sezon 51 maça çıkarken, 9 gol ve 9 asistlik performansa imza attı.



