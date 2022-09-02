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Feyenoord'un yeni kaptanı Orkun Kökçü

Hollanda ekiplerinden Feyenoord forması giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü, takımın yeni kaptanı oldu. Feyenoord sosyal medya hesabından yaptığı "Kaptanımız" paylaşımı ile kararı duyurdu.

02 Eylül 2022, Cuma 16:45 Son Güncelleme:
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Feyenoord'un yeni kaptanı Orkun Kökçü

Hollanda ekiplerinden Feyenoord forması giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü, takımın yeni kaptanı oldu. Feyenoord sosyal medya hesabından yaptığı "Kaptanımız" paylaşımı ile kararı duyurdu. 

Feyenoord'un paylaşımı şu şekilde:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne çıktı

Milli futbolcu geçtiğimiz sezon takımıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne çıkma başarısı da göstermişti. Feyenoord, Roma ile karşılaştığı mücadeleden 1-0 mağlubiyet ile ayrılırken, Orkun Kökçü maçta 88 dakika forma giymişti.

2025 yılına kadar sözleşmesi var 

Feyenoord ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü, geride bıraktığımız sezon 51 maça çıkarken, 9 gol ve 9 asistlik performansa imza attı.

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