Feyenoord - Wolfsberger maç sonucu: 1-4

UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda, Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord, De Kuip Stadı'nda Wolfsberger'i ağırladı. Maçın 4 ve 13. dakikalarında Michael Liendl üstüste penaltı golleriyle Avsuturya temsilcisini 2-0 üstünlüğü taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Steven Berghuis Feyenoord adına farkı 1'e indirdi ancak 60. dakikada yine Michael Liendl kendisinin ve takımının 3. golünü attı. 66'da Wolfsberger bir penaltı daha kazandı. Dejan Joveljic bu penaltıyı da gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi; 1-4.

Bu skorun ardından Feyenoord 1 puanda kalırken, Wolfsberger 4 puanla grup liderliğine yükseldi.











