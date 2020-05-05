Feyenoord'un 1 yıllık sözleşme yenilediği teknik direktörü Dick Advocaat, önümüzdeki sezonun kadrosu için de çalışmalarını sürdürüyor.

Voetbal International'a göre 2019-20 sezonunun iptal edildiği Hollanda'da Advocaat, özellikle Trabzonspor'dan Edgar Ie'nin yeniden kiralanmasını istiyor. Ie, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde Trabzonspor'un kadrosuna katılmıştı.

Feyenoord'un önümüzdeki sezon için transfere yüksek bir bütçe ayıramayacak olması nedeniyle Advocaat, devre arasında kiralanan Oğuzhan Özyakup ile de yola devam etmeye yakın. Fakat tecrübeli teknik adam, oyuncunun Beşiktaş'tan uygun bir fiyata kiralanıp kiralanmayacağının araştırılmasını istedi.