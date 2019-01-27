Feyenoord-Ajax maç sonucu: 6-2

Hollanda Eredivisie'nin 19. hafta mücadelesinde Nefret Derbisi olarak adlandırılan maçta, Feyenoord, sahasında Ajax'ı ağırladı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Robin Van Persie'nin yıldızlaştığı maçta Feyenoord rakibini 6-2 gibi farklı bir skorla devirdi.

27 Ocak 2019, Pazar 18:34
- A +
Feyenoord-Ajax maç sonucu: 6-2

Hollanda Eredivisie'nin 19. hafta mücadelesinde Feyenoord, De Kuip Stadyumu'nda Ajax'ı ağırladı. Hollanda'nın 'Klassieker' diye bilinen ezeli rekabetinde Feyenoord güldü. Ev sahibi ekip Robin van Persie'nin 2 gol attığı maçta Ajax'ı 6-2 yendi. 

Konuk ekip 8. dakikada Lasse Schone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Jens Toornstra ve Steven Berghuis'in golleriyle Feyenoord 2-1'i buldu. 33'te Hakim Ziyech skoru 2-2 yaptı. Robin van Persie, 42. dakikadaki golüyle takımını öne geçirdi ve Feyenoord ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı. 56. dakikada Robin van Persie bir kez daha sahneye çıkarken; 75. dakikada Tonny Vilhena'nın golüyle Feyenoord skoru 5-2 yaptı. Maçta son sözü 84. dakikada Yassine Ayoub söyledi ve maç 6-2 Feyenoord'un üstünlüğü ile sona erdi.

Geçen hafta Heerenveen ile sahasında 4-4 berabere kalan Ajax, 1959'dan bu yana ilk kez Hollanda Ligi'nde üst üste 2 maçta kalesinde 4 ve üzeri gol gördü. Robin van Persie ise 'Klassieker' olarak bilinen derbide bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.