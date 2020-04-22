Feyenoord, Advocaat'ın sözleşmesini uzattı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, 72 yaşındaki teknik direktörü Dick Advocaat'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

22 Nisan 2020, Çarşamba 11:04 Son Güncelleme:
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Feyenoord, Advocaat'ın sözleşmesini uzattı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat ile olan sözleşmesini 2021 yazına kadar uzattı. 

Anlaşma sonrası Advocaat, "Bu zamanda garip gelse de sonunda bu harika kulüple olan sözleşmemi uzatmak da iyi hissettiriyor. Kesinlikle olağanüstü bu son dönemde ne kadar tutkulu olduğumu ve teknik direktör olarak devam etmeyi ne kadar istediğimi fark ettim" ifadelerini kullandı. 

Feyenoord'un teknik ilişkilerden sorumlu yetkilisi Frank Arnesen de, "Elbette Dick Advocaat ile sezon içinde anlaşabilmemiz harika. Liderliği altında bu sezon yeniden doğru yolu bulmayı başardık ve KNVB Kupası'nda finale ulaştık" ifadelerini kullandı. 


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