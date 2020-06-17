Koza TV'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programına konuk olan Fevzi Tuncay, Ersin'in performansını beğendiğini ifade ederken, "Gollerde hatası yok. Özellikle ilk golde bire birde çok güzel kurtarış yaptı, kalesine döndü ve arkaya atılan topta iki Beşiktaşlı oyuncunun arasından kafa vuruşu yapıldı. Burada savunma hatası var. İkinci gol de karşı karşıya pozisyonda geldi. Ersin, daha ilk maçını oynadı, bu onun için başlangıç. Özgüveni olan bir kaleci. Kalecilik öyle bir meslek ki 2-3 maçta performans gösteremezsiniz. Ne kadar oynarsanız o kadar iyi olursunuz. Ersin'e güvenilmeli. Yeni sezonda mutlaka kaliteli bir kaleci alınacaktır ama Ersin'e de maç oynaması için fırsatlar verilmelidir. Ersin'in özgüveni de olması gereken durumda. Hata da yapsa üzerine gitmeli. O iyi kaleci olacak, buna inanıyorum. O da kendisine inanacak. Ersin'den çok umutluyum" ifadelerine yer verdi.

"Formaları değiştirsen..."

Beşiktaş'ın vasat bir kadrosunun bulunduğunu söyleyen Fevzi Tuncay, "Maçtaki formaları değiştirsek 'Antalyaspor şampiyonluğa oynar' dersiniz. Bu çok net ortada. Böyle bir kadroya sahip olursanız, başarı kendiliğinden gelir" dedi.