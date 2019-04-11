Beşiktaş’ın son dönemdeki en öne çıkan ismi Adem Ljajic’i Türkiye’de en yakından tanıyan isimden dinledik.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe dahil olmak üzere birçok takımın kalesini koruyan, Başakşehir, Göztepe, Alanya, Akhisar gibi Süper Lig takımlarında kaleci antrenörlüğü yapan ve son olarak Safet Susic’in ekibinde yer alan Fevzi Layiç, yıldız oyuncuyla ilgili önemli notlar paylaştı.

‘Doğru takıma geldi’

Adem Ljajic’in baba tarafından kuzeni olduğunu ve kariyer gelişimini çok yakından takip ettiğini ifade eden Layiç, “Novi Pazar’da oynarken, Partizan’a gitmeden önce Fenerbahçe altyapısına önerilmişti, fakat o dönem gözden kaçmıştı. Büyük bir potansiyel olarak Avrupa futboluna giriş yaptı, önemli bonservis paraları ödendi. Beşiktaş’la adı anılmaya başladığında zaten çok sevinmiştim. Çünkü oyun stili olarak Şenol Güneş’e çok uyan bir isimdi. Nitekim gelinen noktada yıldız potansiyelini Şenol hocanın oyun sistemi içerisinde ortaya çıkardı” dedi.

‘Uzun seneler kalır’

Şenol Güneş’in ülke futboluna ve futbolcularına katkısına da dikkat çeken Fevzi Layiç, “Bugün Süper Lig’de ne yaptığını bilerek oynayan iki takım varsa biri Beşiktaş’tır, diğeri de Başakşehir. Çok net olarak Beşiktaş’ın saha içerisinde ne yaptığını görebiliyorsunuz. Bu da Ljajic gibi yetenekli oyuncuların performanslarını yukarı taşımasına yardımcı oluyor. Şenol hocanın Türk futbolunda, son olarak Beşiktaş’ta parlattığı oyuncuları saymaya gerek yok. Ljajic de bunların sonuncusu oldu. Beşiktaş opsiyonunu kullanarak ondan uzun seneler çok büyük katkılar alacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Zaten her fırsatta burada ne kadar mutlu olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

‘Yeni tarihler yazacak’

Milli Takım hakkındaki görüşlerini de aktaran Fevzi Layiç, şunları söyledi: “Şenol hoca, Türk futbolunun en büyük başarılarının mimarı. Beşiktaş’ın da tarihine altın harflerle iki şampiyonluk kazandırdı. Dolayısıyla Milli Takım’a dönmesini en doğru adım oldu. Bunu da gelir gelmez hem kurduğu kadro hem de oluşturduğu aile ortamıyla ispatladı. Karşılığında da iki önemli galibiyetle başladı. Fransa’nın yer aldığı grupta gerçekçi hedef elbette 2. olmak. Bunu da Şenol Güneş’in tecrübesiyle başarabileceğimize inanıyorum.”

NECATİ ALBAYRAK | FANATİK ÖZEL