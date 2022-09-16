Fevzi Lahiç: Takımın biraz desteğe ve sabra ihtiyacı var

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Malatyaspor Teknik Sorumlusu Fevzi Lahiç, sezon başı kampına gidemedikleri için sürekli oyuncuların sakatlandığını belirterek, zor şartlar altında mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

Şu an iyi bir takım olduklarını da ifade eden Lahiç, "Takımın biraz desteğe ve sabra ihtiyacı var. Geçen hafta bize çok ümit veren oyunu belki bu hafta sürdüremedik, en azından mağlup da olmadık. Takımın mücadelesi devam edecek ancak hep destek bekliyoruz. İşimiz kolay değil" şeklinde konuştu.

Geçen haftaki karşılaşmada cezalı duruma düşen oyuncularının bu hafta oynayamadığını ifade eden Lahiç, “Eksiklerimize bağlı olarak biraz daha kontrollü oynama ihtiyacı hissettik. Pozisyonlar da bulduk, maçın geneline baktığımızda yarım bir pozisyon verdik. Onun dışında genelde pozisyon üretmek isteyen bir görüntü çizmeye çalıştık. Bazı oyunculardan istediğimiz verimi alamıyoruz. Bazılarından çok fedakarlık alıyoruz, Yiğit ve Ogün gibi. Takım mücadelesine devam edecek. Eksiğimiz olmadan mücadele ettiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Altay cephesi

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise maçtan sonra yaptığı açıklamada zorlu Malatya deplasmanında 3 puan için geldiklerini söyledi. İstedikleri gibi mücadele edemediklerini belirten Yılmaz, “Sonuçta 1 puanla döndük, bizim için iyi bir sonuç. İki haftadır yükselen ve sonuçları sahaya yansıyan grafiğimiz vardı. Deplasmanda puanla dönüp sonra içeride ilk galibiyetimizi almıştık. Yenilmezlik serimiz devam ettiği için mutluyuz" diye konuştu.

Taktiksel olarak devrede bir kaç değişiklikle ikinci yarıya daha iyi başladıklarını ve oyuna hakim olduklarını da belirten Yılmaz, “İki üç tane net pozisyonumuz var, penaltı olup da vardan dönen pozisyonlarımız var. İkinci yarı galip de gelebilirdik ama oyunun geneline bakarsak bence bu sonuç iki takımı da fazla üzmedi. İnşallah Yeni Malatyaspor da bundan sonraki haftalarda galibiyetle tanışır, bizim de yükselişimiz devam eder. Lig bu sene bayağı uzun ve zorlu geçecek iki takım için de" diye konuştu.