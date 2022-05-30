Fetih Sporfest, 35 üniversitenin katılımıyla gerçekleşti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle Fetih Sporfest düzenlendi. İstanbul’un Fethi’nin 569. Yıl dönümü dolayısıyla Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde yapılan festivale 35 üniversiteden 594 öğrenci, hakemler ve eğitmenler katıldı.

Sporcular iki gün süren festivalde; koşu, okçuluk, kürek, dragon bot, kano ve yelken yarışlarında hem bireysel olarak hem de takım halinde yarıştı. Kıyasıya rekabetin ve heyecanın yoğun yaşandığı festivalin sonunda şampiyonlara ödülleri verildi.

Yarışmalarda; dragon bot’ta İstanbul Aydın ve Milli Savunma Üniversiteleri, yelkende Bahçeşehir Üniversitesi, kanoda Uludağ Üniversitesi, Fetih Krosta Mustafa Kemal Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, geleneksel okçulukta KTO Karatay Üniversitesi, kürekte ise Marmara Üniversitesi 1.cilik ödülünü aldı.

Ödül törenine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay katılarak şampiyonların ödüllerini takdim ettiler ve şampiyon sporcuları kutladılar.

“Fatih su sporlarının merkezi olacak”

Ödül töreninde konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Haliç’teki tesislerimizde ilk defa üniversiteler arası bir organizasyona evsahipliği yaptık. Coşkuyla, centilmence, sportmence bir festival oldu. Katılan ve ödül alan tüm takımlarımızı, sporcularımızı, gençlerimizi kutluyorum. Spor alanında ciddi altyapı oluşturduk ve tesisler kazandırdık. Özellikle Haliç’te yer alan kano ve kürek spor merkezleri de bunların başında geliyor. Binlerce gencimiz istifade ediyor. Su sporları için özellikle Haliç bölgesi İstanbul’da gizli bir hazine. Fatih yaptığımız spor tesisleriyle su sporlarının da merkezi haline gelecek.”

Türkiye Üniversiteler Federasyonu Başkanı Mehmet Günay da festivale katılımın yüksek olduğunu belirterek, gençlerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.