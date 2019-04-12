Fethiyespor'un konuğu Etimesgut

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, yarın evinde Play-Off hesapları yapan Etimesfut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

12 Nisan 2019, Cuma 12:19
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Fethiyespor'un konuğu Etimesgut

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, yarın evinde Play-Off hesapları yapan Etimesfut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. 

İlçe Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Lacivert-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Alican forma giyemeyecek. Sıralamada 29 puanla 15. basamakta yer alan Fethiyespor'un teknik direktör Tarık Daşgün, "Etimesgut Belediyespor maçından mutlak 3 puan bekliyoruz. Kazanıp alt sıralarla aramızdaki mesafeyi açacağız" dedi. 

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