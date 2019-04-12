TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, yarın evinde Play-Off hesapları yapan Etimesfut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
İlçe Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Lacivert-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Alican forma giyemeyecek. Sıralamada 29 puanla 15. basamakta yer alan Fethiyespor'un teknik direktör Tarık Daşgün, "Etimesgut Belediyespor maçından mutlak 3 puan bekliyoruz. Kazanıp alt sıralarla aramızdaki mesafeyi açacağız" dedi.