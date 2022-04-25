Karşıyaka deplasmanında 56'ncı dakikada 1-0 öne geçtikten sonra hezimete uğrayan lacivert-beyazlılar, bu sezon ilk kez kalesinde 4 gol gördü. Son 2 maçında Criptoswaps Edirnespor ve Belediye Derincespor'la (D) karşılaşacak Fethiye temsilcisi, play-off'lardan 2'nci Lig'e yükselmeye çalışacak. Fethiye 2'de 2 bile yapsa Erokspor'a kalan maçlarda 1 puan yetecek.

DHA