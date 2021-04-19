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Fethiyespor'da Enver Ataçocuğu dönemi başladı

Bahri Kaya ile yollarını ayıran Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Enver Ataçocuğu getirildi.

19 Nisan 2021, Pazartesi 18:24 Son Güncelleme:
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Fethiyespor'da Enver Ataçocuğu dönemi başladı

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik aldıktan sonra teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayıran 3'üncü sıradaki Fethiyespor'da teknik direktörlük görevine Enver Ataçocuğu getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Enver Ataçocuğu ile anlaşmıştır. Ataçocuğu’nun yardımcılıklarını altyapı antrenörlerimiz Serdar Sarıçoban ve Mahmut Oktay yapacaktır. Enver Ataçocuğu ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fethiyespor bu sezon Mesut Toros ve Bahri Kaya'dan sonra üçüncü teknik adamı göreve getirmiş oldu.

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