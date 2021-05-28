FETHİYE, (DHA)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarı finalde İskenderun FK'ya elenerek kupa umudunu gelecek sezona erteleyen Fethiyespor'da son haftalarda göreve gelen teknik direktör Enver Ataçocuğu veda mesajı yayınladı.

Futbola başladığı Fethiyespor'da antrenör olarak en alttan en üst kademeye kadar yükseldiğini belirten genç teknik adam, "Bana güvenip görev veren, destek olan başkanıma ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Desteğini her zaman hissettiğim Büyük Fethiyespor taraftarına teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük benim çocukluk hayalimdi. Başarılı olmak için, bütün engelleri aşıp, var gücümle çalışıp, donanımımı geliştirip bir gün çok sevdiğim kulübüm Fethiyespor'da şampiyonluklar yaşamak umuduyla. Hoşça kalın" dedi.

CEMAL SÖZLEŞME UZATTI

Fethiyespor'da Cemal Şener'le sözleşme yenilendi. Geçen sezon toplam 32 maçta görev alan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, lacivert-beyazlı ekiple olan kontratını 2 yıl daha uzattı. Kulüpte 2 sezondur görev alan Cemal, geçen sezon 5 kez rakip fileleri sarstı.