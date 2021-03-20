Fethiyespor ve Nazilli gurbette



İZMİR, (DHA)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Fethiyespor yarın deplasmanda 10'uncu sırada yer alan Kahta 02 Spor'la karşılaşacak. Kahta İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Lider Kütahyaspor'un 6 puan gerisinde yer alan 47 puanlı Fethiyespor, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Grupta 44 puanla 3'üncü sırada yer alan Nazilli Belediyespor, 14.00'te düşme hattında yer alan Atlas Maden Çengelköyspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlılar, 4 haftalık galibiyet özlemini dindirmeye çalışacak.

4'üncü Grup'ta geçen hafta ligdeki ikinci galibiyetini alan son sıradaki Muğlaspor, Kozanspor'u konuk edecek. Düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Bergama Belediyespor ise Siirt İl Özel İdaresispor'u ağırlayacak. İki maç da 14.00'te başlayacak.