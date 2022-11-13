Fethiyespor-Uşakspor maç sonucu: 0-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, 14'üncü haftada evinde Uşakspor'a 2-0 yenildi. Deplasmanda 36'ncı dakikada kendi kalesine Taha Can ve 45'inci dakikada Onurcan'ın golleriyle 3 puana ulaşan Uşakspor, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle bu sezon ilk kez düşme hattından çıkmayı başardı. Uşakspor 13 puana ulaşırken, galibiyet hasretini 4 haftaya çıkaran Fethiyespor ise 15 puanda kaldı.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Metehan Alpat, Adem Şahan, Ferhat Çalar

FETHİYESPOR: Enes - Taha Can, Selçuk Hakalmaz, Rıdvan, Selim, Doğan Can (Dk. 74 Aykut), Burak Özduman (Dk. 54 Berkin), Oktay, Selçuk Alibaz, Onur Taha (Dk. 61 İlyas), Burak Başkaya (Dk. 46 Cihan)

UŞAKSPOR: Vedat - Erhan, Mehmet, Onur, Sefa, Şamil, Onurcan (Dk. 71 Ahmet), Sefer (Dk. 64 Çağrı), Murad Han (Dk. 63 Ömer Faruk), Murat Şenel (Dk. 88 İbrahim), Muzaffer (Dk. 88 Doğan)

GOLLER: Dk. 36 Taha Can (Kendi kalesine), Dk. 45 Onurcan (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Selim, Enes, Cihan, Selçuk Alibaz, Oktay (Fethiyespor), Vedat (Uşakspor)