TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk hafta sınavında pazar günü Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak Fethiyespor, transferde imzaları üst üste attırdı. Muğla temsilcisi, Gönen Belediyespor'dan altyapısında yetişen 21 yaşındaki 10 numara Oğuzhan Bayram'ı yuvaya döndürürken, Fenerbahçe altyapısından 17 yaşındaki golcü Burak Özduman, Sivas Belediyespor'dan 29 yaşındaki stoper Doğancan Kılıç, 24Erzincanspor'dan 30 yaşındaki sol bek İlyas Yılmazer ve 1922 Konyaspor 'dan 23 yaşındaki santrfor Mustafa Apardı'yla sözleşme imzaladı.

Fethiye, altyapıdan Cihan Kazan ve Erdinç Acu'yu da profesyonel yaptı. (DHA)