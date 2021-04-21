Fethiyespor - Tokatspor maç sonucu: 2-0

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'üncü sırada yer alan Fethiyespor, 32'nci haftada konuk ettiği düşme hattındaki Tokatspor'u 2-0 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet özlemine son verirken, Play-Off oynamayı da garantiledi. Puanını 54'e çıkaran ev sahibinin gollerini 22'nci dakikada Berkay, 79'uncu dakikada Anıl Arıcaoğlu kaydetti. Son 4 maçtan 1 puan çıkaran teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayırıp, Enver Ataçocuğu ile anlaşan Fethiyespor, genç teknik adam önderliğinde çıktığı ilk müsabakadan zaferle ayrıldı.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Umut İncili (xx), Ömer Akman (xx)

FETHİYESPOR: Halil (xxx) - Hayrullah (xxx), Sabri (xx), Mert (xx), Serhat (xx) (Dk. 64 Erkan xx), Berkay (xxx), Fatih (xx), Mehmet Sacit (xx) (Dk. 69 Hüseyin xx), Anıl Arıcıoğlu (xxx), Yakup Alkan (x) (Dk. 75 Yasin xx), Anıl Gir (xx) (Dk. 75 Hakan Yakup xx)

TOKATSPOR: Mikail (x) - Abdülbaki (x), Furkan (xx), Ulaş (x), Ali Can (x) (Dk. 60 Yunus Emre x), Berkcan (x), Serhat (xx), Eray (x) (Dk. 80 Tahir Mert x), Erdem (xx), Mehmet Menderes (xx), Batuhan (x)

GOLLER: Dk. 22 Berkay, Dk. 79 Anıl Arıcıoğlu (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Yakup (Fethiyespor) - Serhat (Tokatspor)